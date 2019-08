Trattamenti all’acido glicolico, protagonisti dell’autunno

Passata l’estate è tempo di pensare alla pelle e donarle nuova linfa, luminosità e applicare dei trattamenti a base di acido glicolico capaci di perfezionare l’incarnato.

Ricordando che i trattamenti ad alta percentuale di acido glicolico debbono essere utilizzati da un medico, tutti i trattamenti a bassa percentuale, di solito il 3% di acido, possono essere utilizzati a casa per trattare la pelle ed eliminare le piccole imperfezioni, esfoliando la pelle in modo perfetto.

L’acido glicolico regala alla pelle, la possibilità di rinnovarsi, e quale periodo perfetto come l’autunno per prendersi cura di se stesse? Durante la stagione calda infatti, questo tipo di trattamento ‘fotosensibile’ non potrà mai essere utilizzato. Scopriamo cosa è l’acido glicolico e la sua azione sulla pelle.

Cosa è l’acido glicolico e quale azione svolge sulla pelle

L’acido glicolico è una sostanza appartenente agli alfaidrossiacidi, un esfoliante naturale molto efficace. Una volta applicato sul viso, elimina tutto lo strato corneo di cellule morte e regalerà una pelle compatta, priva di imperfezioni, liscia ed elimerà o ridurrà il problema delle macchie cutanee.

Essendo un trattamento fotosensibile, l’ideale sarebbe utilizzarlo in autunno o nella stagione invernale. Esistono in commercio molti prodotti di bellezza a base di acido gliocolico che possono aiutare a rendere l’incarnato sano, luminoso e vellutato. Questi trattamenti si possono acquistare in profumeria, in farmacia e anche nelle erboristerie più fornite. Applicando il trattamento ogni sera su viso e collo, i risultati non tarderanno a farsi notare.

Se si hanno problematiche come acne e dermatiti, prima di utilizzare prodotti all’acido glicolico, sarà bene consultare il medico dermatologo che in casi più gravi dovrà essere proprio lui a provvedere all’applicazione di un trattamento mirato.

