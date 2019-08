Ritorno in città: come mantenere l’abbronzatura

Il periodo di vacanza ci ha regalato un colorito sano e una bellissima abbronzatura? Ecco i consigli per mantenerla al ritorno in città.

L’abbronzatura che avete preso durante i bagni di sole in vacanza vi dona e non volete perderla adesso che siete tornati alla routine quotidiana tra casa, lavoro ed impegni vari? Ecco alcuni consigli su come mantenere la tintarella al lungo.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle: crema corpo fai da te super idratante-VIDEO-

Scopriamo insieme tutti igesti quotidiani e la skin care per mantenere l’abbronzatura intatta fino all’autunno.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come mantenere l’abbronzatura dell’estate più a lungo possibile

La pelle abbronzata ci regala sempre un bell’aspetto e il desiderio di tutti, al ritorno dalle vacanze, è quello di mantenerla più a lungo possibile. C’è chi ricorre a qualche seduta di lampada abbronzante, ma per tutti coloro amano essere più naturali possibile, ecco alcuni consigli per trattare la pelle e mantenere il colorito dell’estate anche in autunno.

Idratare

Idratazione è la parola d’ordine per mantenere l’abbronzatura. Una pelle secca infatti, tende a squamarsi e a perdere il colorito naturalmente. Utilizzare un buon siero idratante e un trattamento con una texture molto corposa, anche più volte la giorno, sarà il segreto per sfoggiare una tintarella molto a lungo.

Esfoliare

Sembrerà bizzarro, ma esfoliare la pelle in modo delicato sarà il segreto per avere una pelle abbronzata più a lungo possibile.

Dieta

Mangiare cibi ricchi di beta-carotene e vitamina A ed E, aiuterà la pelle a mantenere il suo colorito. In generale tutti i vegetali arancioni e gialli ne sono ricchi.

Prendere il sole anche in città

Approfittare di una pausa pranzo all’aperto o dei weekend per carpire gli ultimi raggi di sole, sarà una buona abitudine per mantenere il colorito sano che le vacanze al mare o in montagna di hanno regalato.

->GUARDA ANCHE:

Pelle: i rimedi naturali per l’eritema e la scottatura solare

Pelle: maschera dopo sole fai da te-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

La tua pelle è più bella con le mele

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI