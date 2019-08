Makeup: le principali tendenze per l’autunno 2019

Le principali tendenze makeup che ci accompagneranno in questo autunno 2019. Dalla base ai rossetti, tutti i prodotti che non potranno mancare nel beauty della nuova stagione.

L’estate sta findendo ed il velo di blush che ci siamo permesse per tutta la stagione lascerà il posto ad un makeup decisamente più strutturato e alle nuove tendenze, soprattutto per quel riguarda prodotti e colori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Makeup: come si usa la spugnetta per il trucco-VIDEO-

Scopriamo tutte le tendenze makeup che ci accompagneranno nel prossimo autunno e i prodotti ‘must have’ di cui ci innamoreremo.

Makeup: tutte le tendenze ‘must have’ per l’autunno 2019

Il makeup dell’autunno 2019 è contraddistinto da due tendenze fondamentali, il makeup naturale e il trucco di grande effetto con incarnato effetto porcellana, tipico degli anni ’80.

Per quanto riguarda il makeup più drammatico, via libera ai fondi liquidi e molto coprenti, enfatizzati dall’utilizzo di ciprie in polvere opacizzanti, agli smoky eye e alle labbra dal colore deciso, dal rosso al mattone scuro. Il contrasto delle labbra con l’incarnato sarà fondamentale.

Gli ombretti che non dovranno mancare sono quelli sui toni del grigio, del prugna, dell’oro, del mattone e tutti i toni aranciati. Per chi ama invece il trucco dall’effetto naturale, un tocco di fondotinta, delle labbra dalle tonalità nude e un’incarnato enfatizzato dall’utilizzo di blush e terre dai colori caldi saranno la scelta giusta.

Il ritorno agli anni ’80 permetterà alle giovanissime di osara colori accesi, anche per il makeup occhi oltre che delle labbra. Prodotto chiave di questo ‘makeup revival’ il rossettop perlato presente in moltissime collezioni dei brand più importanti.

