Una pasta e fagioli estiva, un piatto davvero gustoso e una ricetta fresca perfetta per la stagione calda e per chi ama le proteine vegetali.

Pasta e fagioli, un piatto completo perfetto anche per l’estate. Una pasta fredda semplice da preparare e che conquisterà tutti al primo assaggio. Tante fresche verdurine, i fagioli e la pasta, fanno di questo piatto una ricetta completa anche a livello nutrizionale.

Scopriamo come preparare la pasta e fagioli estiva e tutti gli ingredienti nel video tutorial!

Come preparare la pasta e fagioli estiva, il video tutorial

Per preparare pasta e fagioli estiva, avrete bisogno di:

400 grammi di fagioli cotti (qualità fagioli neri)

250 grammi di pasta corta

400 grammi di pomodorini

100 grammi di feta greca

50 grammi di olive

140 grammi di mais

rucola quanto basta

olio evo quanto basta

sale quanto basta

Preparare questa pasta e fagioli estiva, sarà semplice, basterà assemblare tutti gli ingredienti dopo aver cotto e fatto freddare la pasta. Condire la pasta qualche ora prima di servirla regalarà molto sapore al piatto. In alternativa, si potrà aggiungere anche del pesto di basilico e pinoli o altre spezie ed erbette per insaporire e regalare personalità all’insalata di pasta. Questo piatto piacerà davvero a tutta la famiglia e potrà essere servito anche per un buffet o una cena all’aperto.

