Makeup: come si usa la spugnetta per il trucco-VIDEO-

La spugnetta per il trucco, uno strumento insostituibile per l’applicazione dei prodotti per la base del makeup come fondotinta, primer e correttori. Ecco come utilizzarla nel modo giusto sia asciutta che bagnata.

La spugnetta del trucco è un nuovo strumento per il makeup che impazza tra i truccatori professionali e le ‘makeup addict’. La sostituta numero uno delle classiche spugnette a spicchio in lattice schiumato che per anni tutte le donne hanno utilizzato per applicare i prodotti di makeup.

Scoprite come utilizzare le varie spugnette per il trucco sia asciutte che bagnate. Anche se sarebbe bene utilizzarle bagnate.

Spugnette per il trucco, come utilizzarle in modo perfetto

Nel video tutorial potrete scoprire quali sono i modi giusti di utilizzare le varie tipologie di spungnette per il trucco. Perfette per applicare fondi liquidi, correttori e altri prodotti per la base liquida, molte volte lasciano il dubbio se sia meglio utilizzarle asciutte o bagnate, la risposa è bagnate, ma scoprite il motivo nel video tutorial!

