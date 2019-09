Il prossimo 2 Ottobre sarà la festa dei nonni, ecco un grazioso regalino fai da te da far fare ai bambini. Una coccarda colorata e di grande effetto semplice da realizzare.

I nonni sono una parte essenziale della famiglia e ancor di più oggi che spesso si ritrovano a ricoprire il ruolo dei genitori occupati ogni giorno con gli impegni lavorativi. Il giorno 2 Ottobre, festa degli Angeli Custodi, è anche la festa dei nonni e per questo sarà davvero carino far confezionare ai bambini un piccolo regalino da donare ai loro nonni in questo giorno così speciale.

La Coccarda per la festa dei nonni sarà senza dubbio un dono molto gradito e semplice da realizzare, basterà acquistare del cartoncino colorato e usare tanta creatività.

Come realizzare la coccarda per la festa dei nonni, il video tutorial

Per realizzare la coccarda per la festa dei nonni, avrete bisogno di:

una striscia di cartoncino lunga 65 cm e larga 4,5 cm.

cartoncino in fantasia che si abbina alla striscia lunga

cartoncino bianco o chiaro

bucatrici a forma di cerchio

forbici

penne o matite colorate

colla a caldo

Dopo aver ritagliato la striscia di cartoncino lunga 65 cm. si dovrà effettuare una piegatura a fisarmonica della stessa. Dopo aver effettuato la piegatura si procederà con il tagliare i due cerchi, uno più grande nella fantasia colorata e l’altro più piccolo nel cartoncino chiaro. Prima di unire tutti i componenti della coccarda, si potrà scrivere sul cartoncino chiaro una frase per i nonni. Con la carta fantasia, si potranno realizzare due nastrini da far scendere dalla coccarda. Poi con l’aiuto della colla a caldo si dovranno assemblare tutti i pezzi. Non vi resta che seguire il video tutorial!

