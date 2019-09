Diy: ghirlanda autunnale fai da te-VIDEO

Una bellissima ghirlanda fai da te in stile autunnale, perfetta per decorare la casa e dare il benvenuto alla nuova stagione.

Una bellissima ed originale ghirlanda fuori porta a tema autunno che renderà la vostra casa davvero accogliente e a chi vi entrerà una piacevole atmosfera. Realizzarla sarà semplice e molto divertente.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Diy: lanterne autunnali fai da te-VIDEO-

I materiali con cui è realizzata la ghirlanda sono tutti naturali e facilmente reperibili durante una passeggiata all’aperto. Potrà poi essere personalizzata, inserendovi decorazioni originali e questa bellissima ghirlanda potrà diventare anche uno splendido regalo fai da te.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria fai da te, clicca qui!

Come realizzare la ghirlanda autunnale, il video tutorial

Per preparare questa meravigliosa ghirlanda autunnale, avrete bisogno di:

cartone

spago

decorazioni autunali

colla a caldo

forbici

foglie secche

ghiande

Seguendo le indicazioni del video tutorial potrete realizzare facilmente la ghirlanda autunnale che potrà essere appesa fuori porta o anche messa al centro tavola con una candela al centro posata su di un runner di un colore caldo, perfetta per creare atmosfera in casa. Non vi resta che seguire il video tutorial!

->>>PER GUARDARE IL VIDEO TUTORIAL DELLA GHIRLANDA AUTUNNALE CLICCA QUI!

->>GUARDA ANCHE:

Lavoretti per bambini fai da te: bambola di legno – VIDEO

Fai da te: come riciclare i bastoncini del gelato – VIDEO

Fai da te: peonie di carta con lo scrapbooking-VIDEO-

Diy: quadretto fiorito primaverile-VIDEO-

Diy: come creare degli orecchini di carta-VIDEO-

Riciclo creativo: rosa per anelli e orecchini in fil di ferro-VIDEO-

Riciclo creativo: porta rossetto in tessuto-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI