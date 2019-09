Il rossetto indelebile o la tinta labbra sono il ‘must have’ di stagione per quanto riguarda il trucco labbra. Ecco come preparare in casa un rossetto che vi accompagnerà per tutta la giornata.

Avere labbra sempre perfette ed un sorriso incorniciato da un colore brillante, sarà un vero ‘gioco da ragazze’ con il rossetto indelebile fatto in casa. Un rossetto magico che pur non avendo un colore definito, assumerà sulle labbra una tonalità molto accesa e che resterà intatta fino al momento in cui verrà rimosso con lo struccante.

Incredibile come con pochi e semplici ingredienti che si possono ormai facilmente reperire on line, si possa creare un rossetto magico e personalizzato, perfetto da portare sempre con se o regalare alle amiche.

Come realizzare un rossetto indelebile fatto in casa

Per preparare il rossetto indelebile avrete bisgono di:

1 grammo di olio di Argan

1 grammo di Dicaprylyl ether

1 grammo di Dicaprylyl carbonate

0,5 grammi di burro di cacao

0,5 grammi di olio di ricino

0,8 grammi di tocoferolo

0,3 grammi di cera d’api

0,3 grammi di cera candelilla

0,3 grammi di cera carnauba

0,4 grammi di stearina vegetale

0,3 grammi di pigmento d&c red 21 al lake

0,2 grammi di talco

5 gocce di aroma

Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial potrete preparare in pochi minuti il vostro rossetto indelebile. Per struccarlo, basterà un qualsiasi dischetto in cotone imbevuto di struccante bifasico. Il rossetto regalerà labbra colorate ma dall’effetto molto naturale.

