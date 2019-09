Diy: lanterne autunnali fai da te-VIDEO

Delle bellissime ed originali lanterne autunnali fai da te, perfette per decorare la casa in autunno o anche come regalo fai da te.

Delle bellissime ed originali lanterne autunnali realizzate con vasetti di recupero e foglie secche. Un decoro davvero unico per arricchire la vostra casa e regalare all’ambiente un’atmosfera dai colori caldi perfetta per questa stagione.

Scopri tutti i passaggi ed i materiali utili alla realizzazione di queste splendide lanterne nel video tuorial.

Come realizzare le lanterne autunnali con le foglie secche, il video tutorial

Per realizzare le lanterne autunnali con le foglie secche, avrete bisogno di:

vasetti di recupero in vetro

piatto di carta

nastro carta

foglie secche

colla vinilica

pigne

segatura

colori acrilici

pennello

candela starlight

rafia

Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial potrete realizzare delle originali lanterne autunnali, perfette da inserire nei vari ambienti di casa come il salone, la cucina o anche la camera da letto. Questi manufatti, si prestano a diventare dei meravigliosi regali fai da te o perché no, anche delle bomboniere per un matrimonio autunnale, magari realizzate in una misura media, perfetta da confezionare per un evento simile.

Realizzarle sarà davvero semplice e una volta imparata la tecnica potrete dar sfogo alla fantasia, variando il tipo di foglie e anche i colori con cui decorare i vasetti in vetro. Non vi resta che guardare il video tutorial!

