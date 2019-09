Un primo piatto light e gustoso e soprattutto semplice da preparare. Una ricetta che piacerà a tutta la famiglia.

Il risotto gamberi e zucchine, un primo piatto che sembra apparentemente semplice e senza troppe pretese per il palato, ma che se preparato con maestria ed ingredienti di qualità, ragalerà grandi soddisfazioni.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cucina sana: filetti di merluzzo gratinati al forno-VIDEO-

Ecco come prepararlo in una versione molto gustosa e rigorosamente sana e a basso contenuto di grassi.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Come preparare il risotto gamberi e zucchine

Per preparare il risotto gamberi e zucchine, avrete bisogno di:

300 grammi di riso per risotti

200 grammi di gamberi

300 grammi di zucchine

1 ciuffo di prezzemolo

1 bicchierino di brandy

pepe

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

30 grammi di dado vegetale in crema fatto in casa

Dopo aver lavato e tagliato le zucchine a dadini versarle in un tegame con due cucchiai di olio, nel frattempo pulire i gamberi ed utilizzare gli scarti per preparare un fumetto per la cottura del riso. Il riso andrà tostato nel tegame con le zucchine per circa due minuti, e poi sfumato con il brandy. Poi si potrà idratare il riso utilizzando il fumetto di pesce filtrato. Aggiungere il liquido piano piano mantenendo una temperatura costante. Frullare parte dei gamberi e aggiungerli al riso con le zucchine verso fine cottura. I gamberi rimanenti si potranno cuocere a parte o farli cuocere con il riso. Aggiungere pepe nero e del prezzemolo tritato. Non vi resta che guardare il video tutorial!

->>GUARDA ANCHE:

Seppie ripiene al pane: un secondo piatto fresco, la ricetta-VIDEO

Muffin salati ricetta per un aperitivo perfetto

Confettura di susine: classica, senza zucchero e con zenzero

Torta cioccolato e albicocche: la ricetta facile e veloce

Cosa cucino oggi? Il menu completo con l’uvetta-VIDEO-

Caprese che passione, ma questa ha una marcia in più

Melanzane e yogurt greco, un matrimonio perfetto in cucina

Paella ai gamberoni e Paella colorata fredda: 2 ricette estive

Peperoni, che passione. Due ricette per fare un figurone

Insalata d’estate, tre fresche ricette

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI