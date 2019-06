Come riciclare i vassoi di cartone in modo creativo e inaspettato, trasformandoli in un bellissimo quaderno, un giardino zen, un porta foto e altre idee originali.

L’arte del riciclo creativo è considerata una vera risorsa e anche un modo per sviluppare e dar sfogo alla propria creatività. La capacità di regalare ad ogni oggetto una seconda vita è davvero preziosa e oggi scopriremo come riciclare dei vassoi in cartone, quelli tipici della pasticceria, creando un bellissimo quaderno, un coloratissimo porta foto, un mini giardino zen, un tag da appendere alla porta ed infine una graziosa ciotolina da aperitvo.

Sarà divertente far partecipare al riciclo creativo dei vassoi i bambini, che si divertiranno a personalizzare ogni oggetto e potranno regalarlo ad amici o ai nonni. Il materiale utilizzato è davvero semplice ed economico e sarà un modo per impegnare la loro creatività.

Come riciclare in modo creativo i vassoi di cartone

Per riciclare in modo creativo dei vassoi di cartone, quelli tipici da pasticceria, vi occorreranno di base:

colla a caldo

cartoncini e carta colorata

colla in stick

cutter

forbici

fogli bianchi da stampante

scotch colorati

pennarelli

Potrete personalizzare ogni manufatto scegliendone lo stile ed i colori, magari intonandoli a quelli dell’ambiente o della persona a cui saranno destinati. Sarà davvero semplice e divertente seguire tutte le indicazioni del video tutorial.

