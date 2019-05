Se cercate idee per riutilizzare gli auricolari rotti, ecco cinque idee di riciclo creativo che vi conquisteranno.

Gli auricolari sono oggetti di uso comune che si rompono sempre troppo presto. Per questo molte volte ci si ritrovano in casa matasse colorate da buttare di cui proprio non si sa cosa farne. Ecco delle idee di riciclo creativo su come riutilizzare gli auricolari rotti in tutte le loro parti. Scoprirete che dare una seconda vita a questi piccoli oggetti, vi regalerà grandissime soddisfazioni.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Riciclo creativo: scatola porta oggetti-VIDEO-

Il riciclo creativo sta assumendo ogni giorno di più la forma di arte, regalando alla nostra vita la possibilità di riutilizzare moltissimi oggetti destinati ad essere gettati via. Un esempio è proprio questo degli auricolari che essendo molto delicati si rompono davvero facilmente.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria fai da te, clicca qui!

Come riciclare in modo creativo gli auricolari rotti

Seguendo il video tutorial potrai scoprire come riutilizzare gli auricolari rotti per creare un grazioso braccialetto, degli originali orecchini, un porta chiavi coloratissimo, un charms da appendere allo smartphone e due piccoli giocattolini per far felici i vostri bambini! Vi basterà seguire tutte le semplici indicazioni e potrete regalare una nuova e graziosa vita ai vostri vecchi auricolari. Questi piccoli oggettini saranno perfetti anche come regali fai da te molto originali.

->>GUARDA ANCHE:

Lavoretti per bambini fai da te: bambola di legno – VIDEO

Fai da te: come riciclare i bastoncini del gelato – VIDEO

Fai da te: peonie di carta con lo scrapbooking-VIDEO-

Diy: quadretto fiorito primaverile-VIDEO-

Diy: come creare degli orecchini di carta-VIDEO-

Riciclo creativo: rosa per anelli e orecchini in fil di ferro-VIDEO-

Riciclo creativo: porta rossetto in tessuto-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI