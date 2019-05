Un menu completo per il pranzo e per la cena con ricette a base di gorgonzola. Piatti semplici, gustosi e veloci da preparare.

La giornata in cucina vi sembra complicata? Niente paura, ecco per voi tante ricette del giorno che vedono come protagonista un formaggio dal gusto particolare ma tra i preferiti dagli italiani, il gorgonzola. Questo formaggio si presta benissimo alla preparazione di succulenti primi piatti e ottimi secondi.

Il consiglio del giorno

Il gorgonzola è un formaggio erborinato, tipico della provincia milanese è un prodotto Dop dal 1996. Un formaggio cremoso che si può scegliere in tre diverse varietà dolce, piccante o stagionato. Questo formaggio al contrario di quanto si pensi, è un alleato della nostra salute grazie alla presenza di fermenti lattici e muffe. Nel Medioevo infatti si utilizzava per curare le patologie gastrointestinali. In cucina, il suo sapore forte regala personalità ai piatti, dai più semplici ai più elaborati. Scoprite insieme tutte le ricette che abbiamo selezionato per un pranzo e una cena davvero gustosi.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con il gorgonzola

