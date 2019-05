I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘M’ con la loro origine e significato. Nomi classici, italiani e stranieri ricchi di personalità.

Se state aspettando un maschietto e siete ancora indecisi sul nome da dargli, ecco per voi una lista di nomi maschili italiani e stranieri che iniziano con la lettera ‘M’. Nomi ricchi di storia presi dalla tradizione italiana ma anche straniera tra cui potrete trovare quello giusto per il vostro bellissimo bambino.

Scegliere il nome per il proprio figlio non è una cosa semplice, dato per assunto che tutti e due i genitori siano in perfetto accordo, si dovrà trovare un nome che risulti sposare bene con il cognome e che rievochi nel cuore dei genitori bellissimi ricordi o auspichi al nascituro un futuro luminoso.

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘M’

Mattia: nome di origine ebraica, significa ‘dono del Signore’.

Matteo: nome di origine ebraica, significa ‘dono, regalo’.

Marco: nome di origine latina, significa ‘uomo virile’.

Michele: nome di origine ebraica, significa ‘chi è come Dio’.

Manuel: nome di origine ebraica, significa ‘Dio è con noi’.

Mario: nome di origine latina, significa ‘maschio’.

Massimo: nome di origine latina, significa ‘il maggiore’.

Mirko: nome di origine slava, significa ‘pace’.

Michael: versione inglese di Michele, nome di origine ebraica, significa ‘chi è come Dio’.

Michelangelo: nome composto dal Michele, nome di origine ebraica, significa ‘chi è come Dio’ e Angelo, nome di origine greca che significa ‘messaggero’.

Martino: nome di origine latina, significa ‘dedicato a marte’.

Massimiliano: nome di origine latina, significa ‘figlio di Maximilio’.

Marcello: nome di origine latina, significa ‘piccolo martello’.

Mauro: nome di origine etnica, significa ‘abitante della Mauritania’.

Maurizio: nome di origine latina, significa ‘moro’.

Matthias: derivazione del nome Mattia, nome di origine ebraica, significa ‘dono del Signore’.

Manuele: diminutivo di Emanuele, nome di origine ebraica, significa ‘Dio è con noi’.

Milo: nome di origine slava, significa ‘buono, gentile’.

Manfredi: nome di origine tedesca, significa ‘uomo di pace’.

Moreno: nome di origine catalana, deriva da Maurizio, nome di origine latina, significa ‘moro’.

Morgan: nome di origine gallese, significa ‘cerchio del mare’.

Manolo: derivazione di Emanuele, nome di origine ebraica, significa ‘Dio è con noi’.

