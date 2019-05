I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘L’. Nomi italiani, classici e originali o anche stranieri tra cui trovare quello perfetto per vostro figlio.

State per avere un bambino e non sapete ancora come chiamarlo? Ecco per voi una lista di nomi per bimbo che iniziano con la lettera ‘L’. Nomi con la loro origine e significato tra cui potreste davvero trovare quello che colpisce il vostro cuore, quello perfetto che accompagnerà vostro figlio per tutta la vita.

Scegliere il nome per il proprio figlio è un atto d’amore molto importante, nel nome infatti si dice si racchiuda in qualche modo il destino di una persona e a meno che non abbiate le idee chiare su quale nome regalare al vostro futuro bimbo, per tradizione familiare o per passione, ecco una lista che potrebbe davvero esservi utile.

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘L’

Lorenzo: nome di origine latina, significa ‘abitante, nativo di Laurento’.

Leonardo: nome di origine lombarda, significa ‘forte come un leone’.

Luca: nome di origine greca, significa ‘nativo della Lucania’.

Luigi: nome di origine tedesca, significa ‘uomo illustre’.

Ludovico: nome di origine tedesca, significa ‘celebre guerriero’.

Loris: variante del nome Lorenzo, nome di origine latina, significa ‘abitante nativo di Laurento’.

Leo: variante del nome Leone, nome di origine latina, significa ‘Leone’.

Leone: nome di origine latina, significa ‘Leone’.

Luciano: nome di origine latina, significa ‘nato nella luce’.

Lapo: variante di Jacopo, derivato Giacomo, nome di origine ebraica, significa ‘seguace di Dio’.

Leandro: nome di origine greca, significa ‘uomo delicato’.

Lucio: nome di origine latina, significa ‘luminoso, splendente’.

Livio: nome di origine latina, significa ‘livido, pallido’.

Libero: nome di origine latina, significa ‘libero, non schiavo’.

Leopoldo: nome di origine tedesca, significa ‘colui che si distingue’.

Lino: nome di origine greca, significa ‘rete’.

