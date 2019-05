Nomi per Bambini

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘L’. Nomi italiani e stranieri con la loro origine e significato.

Una bambina sta per arrivare nella vostra famiglia? Ecco per voi alcuni tra i più bei nomi femminili che iniziano con la lettera ‘L’. Nomi dolci, importanti, ricchi di storia, eleganza e femminilità, tra cui potrebbe esserci quello perfetto per vostra figlia.

Donare il nome alla propria figlia è un momento ed un qualcosa di molto importante perché la accompagnerà per tutta la vita, per questo, val la pena soffermarsi a pensare quale possa essere quello giusto che predestini e auguri a lei una vita piena e felice.

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘L’

Ludovica: nome di origine tedesca, significa ‘guerriera valorosa’.

Laura: nome di origine latina, significa ‘alloro’.

Lucia: nome di origine latina, significa ‘luce’.

Linda: nome di origine latina, significa ‘difesa del popolo’.

Lara: nome di origine latina, era la ninfa a cui Giove fece tagliare la lingua.

Letizia: nome di origine latina, significa ‘lieta’.

Lucrezia: nome di origine latina, era la moglie di Lucio Tarquinio Collatino.

Lavinia: nome di origine latina, significa ‘purezza’.

Lisa: nome di origine ebraica, diminutivo di Elisa, significa ‘Il mio Dio è perfezione’.

Luna: nome di origine latina, significa ‘luce’.

Livia: nome di origine latina, significa ‘pallida’.

Luisa: nome di origine tedesca, significa ‘donna illustre’.

Lia: nome di origine ebraica, significa ‘laboriosa’.

Lina: nome di origine greca, significa ‘rete’.

Lidia: nome di origine greca, significa ‘donna abitante della Lidia’.

Lea: nome di origine latina, significa ‘leonessa’.

Leila: nome di origine araba, ispirato al racconto ‘Leila e il Magnum’.

Lorena: nome in uso nel ‘700, usato in solidarietà ai duchi di Toscana della dinastia Lorena.

Luce: nome di origine latina, significa ‘luce’.

Lena: nome di origine ebraica, significa ‘abitante della magdala’.

Lorenza: nome di origine latina, significa ‘abitante di Laurento’.

Lucilla: nome di origine latina, significa ‘luce’.

Liliana: nome di origine latina, significa ‘giglio’.

Leda: nome di origine greca, significa ‘donna’.

Larissa: nome di origine greca, significa ‘acropoli’.

Luana: nome di origine polinesiana, il significato è sconosciuto.

Loredana: nome di origine latina, significa ‘boschetto di lauro’.

Luciana: nome di origine latina, significa ‘nata nella luce’.

Licia: nome di origine greca, significa ‘abitante della licia’.

Lola: nome di origine spagnola, diminutivo di Dolores, in devozione alla Vargine Maria Addolorata.

Lodovica: nome di origine tedesca, significa ‘celebre guerriera’.

Liza: nome di origine ebraica, variante di Elisa, significa ‘Il mio Dio è perfezione’.

