La dieta del latte e mele: perdi 2 kg in 3 giorni

Se avete bisogno di perdere qualche chilo rapidamente per una ricorrenza particolare oppure per iniziare già a sfoggiare il costume da bagno la dieta del latte e miele può rappresentare un’ancora di salvezza.

Più che di una vero regime dietetico che permette di smaltire in maniera permanente tanto peso, si tratta di un metodo sano per sgonfiarsi. Il latte e le mele possiedono infatti un effetto drenante che nell’arco di appena tre giorni può consentire di dimagrire per un massimo di 2 kg.

Il consiglio è come al solito quello di rivolgersi prima al proprio medico di riferimento e in ogni caso adottare questo programma d’urto durante il weekend. La ragione è semplice. Non essendo al lavoro o particolarmente impegnati, si regge meglio il defict calorico implicato.

Come funziona la dieta del latte e mele

Il percorso parte con una 2 giorni dedicata alla sola assunzione di due alimenti: il latte e le mele. Il terzo giorno invece, prevede l’aggiunta di altri cibi eccetto quelli ricchi di zucchero.

Le regole da osservare – Le mele da consumare devono essere 5 al giorno, ciascuna del peso di 200 g. Per quanto concerne il latte, rigorosamente di soia o parzialmente scremato, i bicchieri devo essere 5.

Come gestire la giornata – Come e quando bere e mangiare il latte e le mele potete deciderlo voi. Proponendo un ipotetico menù diciamo che si potrebbe partire con una colazione a base di una mela e un bicchiere di latte. Per pranzo due mele e un bicchiere di latte. Stessa cosa alla sera per cena.

Cosa si fa il terzo giorno – In questa ultima fase della mini-dieta non ci sono must da seguire. Ciò che conta è stare attenti al quantitativo di carboidrati assunti. In questo caso la giornata può iniziare con un uovo al tegamino e un bicchiere di latte. Per pranzo potrebbe andare un’insalata con delle scaglie di formaggio magro e per cena è ottima un’insalata di pollo.

Cosa fare se si avverte la fame – In caso di buco allo stomaco è possibile affiancare al latte e alle mele un paio di yogurt magri, ma solo nei primi due giorni.

