Come realizzare un trucco per occhi marroni

Un trucco perfetto per chi ha gli occhi marroni, semplice da realizzare e che riesce ad esaltare l’occhio mediterraneo regalando uno sguardo profondo con le giuste sfumature.

Un makeup per occhi marroni davvero di grande effetto ma semplice da realizzare. Un trucco luminoso che si sviluppa sui toni del marrone, dell’oro, del burro e del blu notte. Pochi e semplici gesti per realizzare questo trucco perfetto per gli occhi scuri.

Scopriamo insieme tutti gli step e i prodotti per realizzare il makeup, perfetto per il giorno ma anche per una serata speciale.

Trucco occhi marroni, il video tutorial per realizzarlo

Per realizzare il makeup per occhi marroni, avrete bisogno di:

correttore

prodotto per definire le sopracciglia

ombretto marrone scuro

ombretto oro

ombretto burro

matita blu notte

mascara nero

L’ombretto marrone scuro andrà applicato all’angolo esterno dell’occhio, quello interno e nella piega dell’occhio. Dopo aver sfumato il colore verso l’alto, applicare la centro della palpebra l‘ombretto oro e sfumarlo bene fondendolo con il marrone scuro.

La matita blu notte, andrà applicata dentro la water line e sulla rima palpebrale inferiore e superiore. Con un tocco di ombretto burro, si andrà ad illuminare l’angolo interno dell’occhio. Ultimo step, l’applicazione del mascara ed eventualmente delle ciglia finte. Non vi resta che seguire il video tutorial!

