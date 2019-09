Tina Cipollari distrugge Er Faina: ecco come lo deride sui social

Tina Cipollari si scaglia contro Damiano Coccia Er Faina durante la seconda puntata di Temptation Island Vip 2019: il gesto di derisione.

Tina Cipollari deride Damiano Coccia Er Faina su Instagram. Dopo Sossio Aruta che ha pubblicato un durissimo sfogo contro Damiano Coccia, Er Faina finisce nel mirino della bionda opinionista di Uomini e Donne. Il gesto di Tina Cipollari ha rapidamente fatto il giro del web.

Tina Cipollari: il gesto contro Damiano Coccia Er Faina

Durante la seconda puntata di Temptation Island Vip 2019, Tina Cipollari, su Instagram Stories, ha pubblicato le foto che vedete qui in alto contro Damiano Coccia Er Faina. Tina ha pubblicato le foto di Er Faina e Sharon con un paio di corna: nella prima sulla testa di Er Faina ci sono le corna di un bue e nella seconda quelle di un cervo lasciando ai fans la scelta. Tina si era già scagliata contro Er Faina.

Un paio di settimane fa, dopo aver saputo della partecipazione di Er Faina a Temptation Island Vip, ha dichiarato: “In tv – in autunno, ho appena appreso, potremo ammirare un insolito esemplare di Omostercus, un mix tra un maiale e una faina”. Per Er Faina, il percorso è già finito. Durante il secondo falò di confronto con Sharon, Damiano ha detto:

“Sono stato bravo stasera, ti ho chiamato presto. Ho sbagliato a venire qua, sono stato presuntuoso. Nel villaggio piangevo: mi mancavi tu e tutto quello che ho a Roma. Mi è mancato tutto quello che abbiamo. Non c’era motivo di arrabbiarmi con te. Certe cose possono essere dette in maniera differente. In questi giorni ti ho scritto 200 lettere, non ho mai scritto così tanto in vita mia. Ti amo, sei la cosa più importante della mia vita. Questa esperienza mi ha fatto capire una cosa: non ti chiederò più di mandarmi un messaggio ogni mezz’ora, se esci mi addormento alle 11 e mi sveglio la mattina dopo”.