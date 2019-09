makeup: trucco occhi in 5 minuti con un solo matitone-VIDEO-

Un trucco occhi veloce e di grande effetto realizzato con l’utilizzo di un solo matitone. Un makeup ideale per il giorno ma perfetto da sfoggiare anche la sera.

Un trucco occhi luminoso, semplice ma che non passa certo inosservato per la sua discreta e intensa luminosità. Occhi in primo piano, sguardo definito con l’utilizzo di un solo matitone e pochi altri prodotti.

Un makeup pratico e di grande effetto che potrà essere realizzato in modo davvero facile e con un prodotto alla portata di tutte, un matitone occhi. Scopriamo insieme come realizzare il trucco e tutti i segreti per farlo durare a lungo durante la giornata.

Come realizzare un trucco occhi in pochi minuti e con solo un matitone, il video tutorial

Per realizzare questo trucco occhi, avrete bisogno di:

primer per occhi

correttore

matitone occhi colore chiaro e luminoso

matita nera

ombretto in polvere simile al colore del matitone

ombretto nero in polvere

mascara nero

Il prodotto chiave di questo makeup è senza dubbio il primer occhi, poiché i matitoni occhi hanno spesso una testure grassa e oleosa e tendono a scendere dopo l’applicazione. Una volta applicato un buon primer, si potrà procedere con il makeup, applicando il matitone chiaro e luninoso, nella tonalità di un tortora freddo per poi renderlo ancor più resistente con l’applicazione di un ombretto in polvere dello stesso colore.

La matita nera delineerà l’occhio in modo raffinato e dovrà anch’essa essere definita con l’applicazione di un ombretto nero in polvere. L’applicazione di un mascara nero, completerà il trucco occhi che in pochissimi minuti sarà perfetto.

Un makeup da realizzare al mattino prima di andare a lavoro, che potrà essere completato con una base viso luminosa e naturale e un gloss sulle labbra. Non vi resta che guardare il video tutorial!

