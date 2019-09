Un grazioso fuori porta autunnale rappresentato da una ‘paglietta’ adornata con fiori, perfetto per decorare la casa in questa stagione o da regalare.

Una bellissima ‘paglietta’ autunnale da appendere alla porta di casa o da qualsiasi altra parte della nostra dimora. Un modo delicato e divertente di accogliere la nuova stagione e perché no anche un idea per un regalo fai da te.

Sarà semplice e divertente decorare la paglietta con dei meravigliosi fiori in feltro, un materiale che si presta a moltissimi progetti decorativi sia in autunno che in inverno.

Come realizzare il fuori porta autunnale ‘paglietta’, il video tutorial

Per realizzare il fuori porta autunnale, avrete bisogno di:

paglietta da decorare

fiori in feltro nei colori dell’autunno

bacche decorative

colla a caldo

tronchesino

pannolenci o feltro verde

nastro in stoffa decorativo

spago naturale

cuoricino in legno

Realizzare il fuori porta sarà semplice e divertente. Dopo aver confezionato o acquistato dei fiorellini in feltro, si potranno applicare sulla paglietta con della colla a caldo. Con del pannolenci o feltro verde si integlieranno delle foglie che andranno incollate sulla paglietta alternate ai fiorellini. Una volta completato il giro decorativo con fiori e foglie, si realizzerà un fiocco e si applicherà sul finale del giro nella parte inferiore. Con un poco di spago si potrà realizzare un gancio per appendere il fuori porta e il progetto sarà completo. Guardate il video tutorial!

