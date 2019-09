Ci sono alimenti che fanno particolarmente bene alle donne e che possono aiutarle nella vita di tutti i giorni.

Fonte: Istock Photos

Essere donne è un’esperienza meravigliosa che andrebbe vissuta a tutto tondo. Ovviamente, ci sono anche dei punti deboli che andrebbero affinati, come i giorni del ciclo, quei giorni in cui ci si sente così gonfie da star male e quelli in cui l’umore è stranamente instabile.

Quello che non tutte sanno è che spesso la soluzione può essere nel cibo che modulato nel modo giusto può portare dei benefici insperati. Proviamo a scoprire quali alimenti possono aiutare a trovare sollievo ad alcuni dei problemi sopra citati e ad altri non meno fastidiosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Alga wakame: cosa succede se la mangi ogni giorno

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gli alimenti, le loro proprietà e quali scegliere per vivere al meglio CLICCA QUI!

Gli alimenti giusti che aiutano le donne

Fonte: Istock Photos

Lo zenzero. Se ci si sente ingolfate, appesantite e, di conseguenza, infastidite, lo zenzero può essere una valida soluzione. Masticato poco prima dei pasti o sotto forma di tisana, aiuta a digerire, sgonfia la pancia e fa sentire subito più leggere. Inoltre è un alimento ricco di proprietà, che stimola il metabolismo, favorisce la combustione dei grassi e dona energia. Un ingrediente segreto da tenere sempre a portata di mano per affrontare la vita sempre con il sorriso.

Le noci. Ottime da mangiare, le noci aiutano il cervello, proteggendolo e favorendo memoria e concentrazione. Inoltre grazie agli omega 3 si rivelano un’ottimo alimento per la salute delle donne e persino in grado di dare sollievo nei giorni più critici del mese. Da non sottovalutare, poi, la carica di energia che danno anche dopo una piccola quantità.

Le cipolle. Forse non piacciono proprio a tutte ma le cipolle sono amiche delle donne. Ricche di proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, aiutano infatti a lenire e prevenire alcuni de disturbi femminili più fastidiosi, primo tra tutti, la cistite. Si possono mangiare crude in insalata o cotte in un contorno di verdure miste. Di sicuro, però, aiuteranno a proteggersi e a star meglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Acqua: ecco perché dovresti berla ogni mattina al risveglio

Il finocchio. Mangiare del finocchio cotto aiuta a sgonfiare la pancia, andando ad eliminare così uno dei problemi femminili per eccellenza. Inoltre, aiuta a digerire e a sentirsi subito meglio. L’ideale è berlo la sera prima di andare a dormire, concilierà anche il sonno e al mattino ci si sentirà più leggere e rilassate.

Il cioccolato fondente. Se si mangia quello fondente oltre il 75% e non si esagera con le quantità, il cioccolato fondente è un grande amico delle donne. Dona infatti il buon umore e mangiato nei giorni del ciclo, aiuta a sentirsi meglio e a viverlo con meno paturnie. Provare per credere.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Umeboshi: cosa succede se ne mangi una al giorno

Leggi anche -> Zenzero: ecco cosa accade se ne mangi un cucchiaino al giorno

Leggi anche -> Dieta anti invecchiamento: ecco quali cibi aiutano a restare giovane