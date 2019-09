Dieta anti-invecchiamento: ecco quali cibi aiutano a restare giovani

Se la vostra paura più grande è guardarvi allo specchio e vedervi invecchiati, sappiate che comprare creme super costose non sarà abbastanza, se non si affianca la cura della pelle con un’alimentazione sana e arricchita degli alimenti giusti.

Se si vuole apparire giovani e in forma il segreto è semplice. Basta consumare cibi antiossidanti e non tralasciare nessun nutriente, quindi via libera a proteine, carboidrati e grassi, rispettando le giuste proporzioni.

Dieta anti-invecchiamento: cosa mangiare

Vediamo nel dettaglio cosa non dovrebbe mai mancare sulla tavola:

1 – Cereali integrali e legumi – Pieni di antiossidanti, di fibre, di vitamine E e B, di zinco, rame e selenio, sono l’ideale per contrastare i radicali liberi. Bene anche non trascurare la crusca e la quinoa, in quanto i carboidrati complessi contenuti sono più lentamente assimilabili rispetto agli zuccheri semplici e dunque ci conferiscono maggiore energia rallentando altresì il declino cognitivo.

2 – Le crucifere – Assolutamente da consumare i broccoli, i ravanelli, le cime di rapa, i cavoli, i cavolfiori, i cavolini di Bruxell e il sedano. Queste verdure aiutano il fegato e i reni nella depurazione dell’organismo dalle tossine e dalle scorie.

3 – La frutta fresca e secca – Gli agrumi, i mirtilli, la melagrana e l’uva nera sono un vero portento contro l’invecchiamento. Inoltre contengono minerali come magnesio, rame, potassio, fosforo, calcio, ferro e zolfo.

4 – L’olio EVO – Aiuta a contrastare le malattie cardiovascolari. Più in generale l’olio d’olivia tiene controllati la pressione sanguigna, i trigliceridi e il colesterolo, poiché ricco di grassi monoinsaturi.

5 – Il pesce azzurro – La sua natura anti-age è merito degli Omega-3 contenuti.

6 – Il cioccolato fondente – Ovviamente da preferire il cioccolato fondente. I tannini e i flavonoidi presenti aiutano il cuore e proteggono dai radicali liberi. All’interno del cacao troviamo pure la procianidina e la teobromina, quest’ultima sostanza, ottimo stimolante del sistema nervoso centrale.

7 – I pomodori – Sono pieni di sali minerali e antiossidanti come il beta-carotene, la vitamina C e il licopene, un antiossidante potentissimo.

