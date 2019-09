Bere acqua al mattino fa più bene di quanto non si creda e migliora il benessere psico-fisico.

L’acqua è un elemento indispensabile per la sopravvivenza tanto che senza non ci sarebbe vita. Eppure, in molti la danno quasi per scontata, faticando persino a berla e preferendole altre bevande senza pensare a quanto un semplice bicchiere d’acqua possa cambiare le cose per il nostro organismo. Bere acqua è infatti indispensabile per mantenersi idratati e quindi vigili ed efficienti e per supportare l’organismo e le sue funzioni vitali. Un aspetto ancora più importante è quello dell’acqua presa al mattino. Appena svegli, infatti, l’organismo arriva da ore di digiuno e nelle quali si è disidratato. Bere un bel bicchiere d’acqua, prima di ogni altra cosa, è indispensabile per partire con la carica e per sentirsi più efficienti durante il giorno. Ma perché è così importante bere l’acqua appena svegli? Ecco i motivi più importanti.

Acqua: ecco perché fa bene berla al mattino

Bere acqua al mattino appena svegli può essere utile sotto molti punti di vista. Oltre a depurare l’organismo, da una spinta al metabolismo e idrata la pelle e, ovviamente, gli organi interni. Ma proviamo ad andare più nello specifico:

Attiva il sistema immunitario. Bere al risveglio è utile per dare nuovo ossigeno alle cellule e per trarre più nutrimento dal cibo che si andrà a mangiare a colazione. Ciò porta l’organismo a lavorae al meglio delle sue possibilità, rafforzando così il sistema immunitario.

Disintossica. Un bicchiere d’acqua appena svegli, aiuta ad eliminare le tossine e a depurare così l’organismo.

Idrata. Dopo una notte senza bere, il corpo tende a disidratarsi. Bere acqua aiuta in tal senso dando modo ai tessuti di riprendersi.

Ha un effetto diuretico. Bere appena svegli stimola l’organismo ad eliminare le scorire ancora in circolo, offrendo così anche un effetto diuretico e una buona prevenzione per la ritenzione idrica.

Migliora la pelle. Sempre grazie al suo effetto idratante, l’acqua è il primo ingrediente di bellezza per la pelle. Attraverso l’idratazione interna, infatti, la pelle si fa più lucente ed elastica.

Dona energia. Quando ci si sveglia si è spesso stanchi poiché disidratati. Bevendo uno o due bicchieri d’acqua, quindi, si riesce a far ripartire il metabolismo, dando nuova energia all’organismo e sentendosi immediatamente più vigili e attivi.

Aumenta l’attività cerebrale. È stato dimostrato che bere acqua aumenta l’attività cerebrale anche del 20%, rendendo più rapidi gli impulsi nervosi.

Aiuta a perdere peso. Ebbene si, bere acqua aumenta il metabolismo, ha un effetto saziante e aiuta l’organismo a svolgere al meglio le sue funzioni. Per questo motivo, se si è a dieta, bere acqua già dal momento del risveglio è di sicuro una strategia vincente.

Facilita la digestione. La colazione rimane spesso pesante? Bere appena svegli è un buon modo per favorire la digestione.

Fa bene all’intestino. L’acqua protegge vari organi come il fegato e i reni ed è particolarmente utile per l’intestino, specie se si soffre di stipsi. Berla appena svegli può dare un ulteriore aiuto, stimolando l’evacuazione.

Aiuta a prevenire i calcoli. Amica dei reni, l’acqua bevuta al mattino aiuta anche a prevenire eventuali calcoli o infezioni.

Protegge le articolazioni. Se lubrificate a dovere le articolazioni sono protette da infiammazioni e dolori. Appena svegli è quindi indicato bere dell’acqua per andare ad idratare le cartilagini che sono composte per l’80% da acqua.

Migliora la circolazione. Con un bicchiere d’acqua appena svegli, si aiuta l’organismo a liberarsi più rapidamente da depositi di grasso e tossine. Arterie e vene, inoltre, si espandono dando più spazio al sangue.

Come si può capire dagli esempi elencati qui sopra, l’acqua è davvero una grande amica di tutti noi e andrebbe bevuta sempre con piacere e con la consapevolezza che farlo, specie se al mattino, apporta benefici che spesso si sottovalutano ma che sono davvero importanti per poter vivere al meglio, mantenendosi in salute.

