Stefano De Martino ha pubblicato i suoi personalissimi auguri di compleanno a Belen, lasciandole una dolce dedica d’amore.

Oggi è il compleanno di Belen Rodriguez e come naturale che sia in una ricorrenza simile, iniziano ad arrivare i primi auguri per la sua giornata speciale. Tra questi, uno che non passerà sicuramente inosservato è quello di Stefano De Martino che ha scelto il web per farle una dedica dolcissima, che affonda le radici nel passato per poi arrivare al presente, puntando lo sguardo al futuro.

Una dedica che Belen avrà sicuramente apprezzato e che sa tanto di amore, lo stesso che i due hanno affermato più volte di star rivivendo nel miglior modo possibile.

De Martino e la dolce dedica d’amore alla sua Belen

È con una vecchia foto che li ritrae insieme che Stefano De Martino ha scelto di celebrare il giorno della nascita della sua amata. Nella foto, che risale al 2013, i due sono insieme in Patagonia, complici e vicini più che mai.

“Patagonia 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita li ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme. Ti amo tanto.”

Un messaggio dolcissimo che si conclude con un cuore e che sta già ricevendo diversi commenti di follower che si uniscono agli auguri ma soprattuto di coloro che hanno trovato particolarmente romantiche le parole scelte per questo particolare momento.

I due che si erano conosciuti ad Amici quando erano ancora fidanzati con altre persone (Emma Marrone per lui e Fabrizio Corona per lei), avevano vissuto una storia d’amore importante e dalla quale è nato il piccolo Santiago. Dopo il matrimonio ed una rottura giunta a ciel sereno, però, la coppia ha ripreso a frequentarsi nella primavera di quest’anno, mostrandosi sempre più unita fino a quando entrambi non hanno ammesso di essere tornati insieme.

Ad oggi sembrano più felici che mai e questi auguri così semplici ma carichi di sentimento ne sono sicuramente una prova.

