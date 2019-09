Un piatto gustoso e tipicamente autunnale, la zucca sarà davvero ottima ripiena di finghi e patate dolci. Una ricetta leggera, sana e che conquisterà tutti al primo assaggio.

L’autunno è finalmente arrivato e i mercati si riempiono di ortaggi stagionali gustosi come la zucca, regina assoluta di questa stagione. Oggi la vedremo in una versione davvero unica, riempita di funghi e patate dolci, un piatto unico e una ricetta davvero ottima per tutta la famiglia.

Preparare la zucca ripiena sarà semplice e la ricetta potrà essere anche personalizzata con altri ingredienti. Se per esempio non amate le patate dolci si potrà accostare il gusto dei funghi ad un altro ortaggio, anche se questo tubero si sposa perfettamente con il sapore della zucca.

Come preparare la zucca ripiena con funghi e patate dolci, il video tutorial

Per preparare la zucca ripiena con funghi e patate dolci, avrete bisogno di:

1 chilo di zucca delica

300 grammi di funghi

200 grammi di patate dolci

150 grammi di mozzarella

sale, pepe, aglio

2 cucchiai di olio evo

50 ml di latte

Dopo aver cucinato i funghi in una padella con olio e aglio, tagliare a dadini le patate dolci e aggiungerli ai funghi in cottura e completare la preparazione aggiungendo sale e pepe. A questo punto si dovrà scavare la zucca, tagliando la calotta e scavando l’interno con un cucchiaio. La polpa della zucca, andrà aggiunta al resto delle verdure.

A questo punto la zucca sarà riempita alternando degli strati di verdure e degli atrati di dadini di mozzarella. Tutto andrà messo a cuocere in forno per terminare la preparazione. Non vi resta che seguire il video tutorial!

