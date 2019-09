Cucina sana: cotolette di funghi, sbrise impanate-VIDEO

Un piatto davvero gustoso e particolare, le cotollette di funghi. Una ricetta con le sbrise, dei funghi molto grandi perfetti per essere impanati e cotti in forno.

Se cercate una ricetta originale, gustosa e che piaccia a tutta la famiglia, ecco per voi le cotolette di funghi, le sbrise impanate. Una tipologia di funghi giganti chiamati anche orecchie di elefante ma in gergo botanico Pleorotus, che si trovano facilmente in commercio e che si prestano a diventare delle cotolette vegetariane davvero molto gustose.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cucina sana: budino alla ricotta e miele con salsa di cachi-VIDEO-

Sarà davvero semplice preparare questa ricetta e le cotolette verranno cotte in forno diventando un piatto sano e leggero. Per chi invece vuol fare uno strappo alla regola, le cotolette di funghi saranno ottime anche fritte.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Come preparare le cotolette di funghi, il video tutorial

Per preparare le cotolette di funghi, le sbrise impanate, avrete bisogno di:

600 grammi di sbrise

2 uova

70 ml. di latte

50 grammi di farina bianca

150 grammi di pane grattugiato

40 grammi di grana grattugiato

sale

pepe

prezzemolo

aglio in polvere

2 cucchiai di olio evo

Dopo aver mondato e tagliato i funghi si procederà nel preparare la panatura. Le uova andranno frullate in una ciotola e in altre due si metterà della farina ed il pane grattugiato. Il procedimento si farà due volte e ogni cotoletta di posizionerà in una teglia da forno e condite con sale, prezzemolo e pepe e un giro di olio extravergine di oliva e potranno essere cotte in forno a 180 gradi fino a doratura. Seguite il video tutorial!

->>>GUARDA ANCHE:

Seppie ripiene al pane: un secondo piatto fresco, la ricetta-VIDEO

Muffin salati ricetta per un aperitivo perfetto

Confettura di susine: classica, senza zucchero e con zenzero

Torta cioccolato e albicocche: la ricetta facile e veloce

Cosa cucino oggi? Il menu completo con l’uvetta-VIDEO-

Caprese che passione, ma questa ha una marcia in più

Melanzane e yogurt greco, un matrimonio perfetto in cucina

Paella ai gamberoni e Paella colorata fredda: 2 ricette estive

Peperoni, che passione. Due ricette per fare un figurone

Insalata d’estate, tre fresche ricette

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI