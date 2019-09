Raffreddore: ecco la dieta giusta per non prenderlo

Con l’arrivo dell’autunno e i conseguenti sbalzi di temperatura il raffreddore è sempre in agguato. Sebbene non si possa essere al 100% al riparo dai malanni stagionali un’alimentazione adeguata può rivelarsi di grande aiuto.

Naso chiuso e gocciolante, fatica a respirare, stanchezza, occhi gonfi e mal di testa. Questi i classici sintomi di quella malattia che si chiama raffreddore e che almeno una volta all’anno ci manda ko per qualche giorno.

Bene, per proteggerci dall’odioso disturbo, molto frequente nei cambi di stagione, o comunque per alleviarne gli effetti una dieta sana ed equilibrata può rivelarsi abbastanza.

La dieta contro il raffreddore: ecco cosa mangiare

Come facilmente immaginabile per contrastare il raffreddore andrebbero privilegiati gli alimenti contenenti vitamine e sali minerali così da diminuire la congestione nasale e la febbre.

Ecco 6 cibi e bevande che non dovrebbero mai mancare:

1 – Gli agrumi – Ricchi vitamina C rendono più forte il sistema immunitario ed estinguono i virus più rapidamente. Mantengono integre le mucose e ne limitano la congestione.

2 – La lattuga – Le verdure a foglia verde sono fonte di sali minerali. In particolare andrebbero preferiti i cavolfiori e i broccoli in quanto capaci di potenziare le nostre difese contro batteri e virus.

3 – Il pesce – Gli acidi grassi Omega 3 contenuti rafforzano il sistema immunitario e svolgono una funzione anti-infiammatoria. Inoltre la vitamina D presente stimola il sistema immunitario delle vie respiratorie.

4- La frutta – Si tratta di un vero concentrato di vitamine e di antiossidanti. Nello specifico la banana è perfetta contro le malattie di stagione a causa della presenza di fibre, indicate per far scendere la febbre, e di potassio. Ottimi per lo scopo sono anche i cachi, pieni di vitamina A e C, in grado di rendere più forte il sistema immunitario e stimolare la ricrescita delle mucose.

5 – Bere molto – L’organismo deve rimanere idratato, e visto che il raffreddore fa sudare, si devono sempre avere a portata di mano tè, spremute e succhi di frutta per reintegrare i liquidi e i sali persi.

6 – Il miele – E’ il classico rimedio della nonna contro i malanni. Sono sufficienti due cucchiaini in una tazza di latte caldo per ottenere risultati considerevoli.

