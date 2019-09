Dieta Fit&Eat: come restare in forma senza rinunciare al gusto

Chi sogna di sfoggiare un fisico da urlo senza però intristirsi davanti a piatti privi di gusto può trovare nella dieta Fit&Eat di Franca Molluzzo un valido aiuto.

Mangiare di tutto senza cadere però negli eccessi. Questo il motto di Hungry Franky, ex body builder convertita alla cucina e autrice del libro di ricette “Il metodo Fit&Eat“.

“Ho sperimentato decine di ricette e lottato con le unghie e con i denti per accogliere a braccia aperte la mia voglia di pizza e crearne versioni leggere e gustose“, scrive la Molluzzo nel suo vademecum per la forma perfetta. “Ma, soprattutto, ho scoperto che anche gli sportivi possono non annoiarsi a tavola. Anzi, fare sport e mangiare può essere un’accoppiata non solo vincente, ma pure divertente“.

Dieta Fit&Eat: che cosa prevede

Innanzitutto la giornata dovrebbe partire con una colazione a base di un mix di proteine e carboidrati. Un esempio valido sono i pancake senza tuorli da prepararsi facilmente a casa.

La ricetta – Per 4 pancake utilizzare 40 g di farina d’avena, 20 g di farina di cocco, 160 g di albume, ovvero 5 uova medie, mezzo cucchiaio di lievito per dolci o la punta di 1 cucchiaino di bicarbonato con 1 cucchiaino di aceto di mele, 60 g di yogurt greco e dolcificante a piacere. Come topping si può aggiungere dello yogurt o dello sciroppo d’acero.

La torta matta per pranzo – Privarsi degli alimenti che più piacciono nella speranza di perdere qualche taglia può rivelarsi controproducente o addirittura portare la persona ad abbandonare l’obiettivo prima del tempo. Ecco perché è importante trovare un compromesso tra rinunce e gusto.

La ricetta – Prendere una teglia da 17 cm di diametro. Mescolare 170 g di farina 0, 12 ml di olio EVO, 1 cucchiaino di aceto di vino bianco, 80 ml di acqua, sale q.b., rosmarino a piacere. Per la farcia usare: 50 g di crema di avocado e 40 g di pomodori secchi senza olio.

La cena con i peperoni – I peperoni ripieni sono sfiziosi e leggeri, perfetti per chiudere la giornata in modo sano.

Gli ingredienti – 1 peperone giallo, 2 peperoni piccoli, mezza melanzana, mezza cipolla, 80 g di formaggio spalmabile light, 1 cucchiaino di formaggio grattugiato, sale q.b., pepe a piacere ed erba cipollina a piacere.

