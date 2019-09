Dieta della personalità: ecco come perdere peso in poco tempo

Ideata dal dottor Robert Kushner la dieta della personalità aiuta a perdere peso e a ridurre il grasso.

Responsabile del Center for Lifestyle Medicine di Chicago e docente universitario, Kushner ha creato il suo programma alimentare basandosi sulla convinzione che se non si riesce a rendere efficace una dieta è colpa della bassa autostima, della tendenza a rimandare e dalla poca qualità dell’attività fisica.

Nel libro Dr Kushner’s Personality Type Diet, il medico illustra il suo metodo che si basa sulla somministrazione di una lista di 66 domande volte ad indagare il rapporto del singolo con lo sport, il cibo ed altri aspetti della quotidianità. Per il professore esistono infatti delle regole generali che permettono di dare vita ad una relazione migliore e più corretta con l’alimentazione.

Dieta della personalità: in cosa consiste

Secondo lo schema dietetico di Kushner sulla propria tavola non dovrebbero mai mancare la frutta e le verdure colorate. Consumare più alimenti di questo genere, consente, infatti, di incrementare l’apporto di fibre e il senso di sazietà utile per dimagrire. Sempre con questo obiettivo è bene aumentare l’assunzione di creali integrali.

Le proteine non vanno eliminate – Ortaggi e cereali sono fondamentali, ma anche i cibi a contenuto proteico non vanno tralasciati. In particolare bisognerebbe mangiare carne di pollo ed evitare quella rossa. Per quanto concerne i lattici, invece, andrebbero favoriti quelli a basso contenuto di grassi e di sostituti dell’uovo.

Il dessert è consentito – Il dottor Kushner non invita alla rinuncia totale. Snack e dolci sono permessi, basta però non fare le scorte a casa e privilegiare le porzioni singole.

Attenzione alcol – Anche qui le bevande alcoliche non sono bandite, tuttavia occorre evitare gli eccessi.

Perché fa successo la dieta del dr. Kushner – Molto apprezzato a livello globale, questo regime alimentare predilige il consumo di cibi facili da reperire, ma soprattutto è fatto su misura partendo da un’analisi delle abitudini di ciascuno. In questo modo si dà l’opportunità al singolo di avviare un cambiamento del proprio stile di vita che coinvolge anche un maggior esercizio fisico.

Come sempre consigliamo, prima di cominciare questa dieta è bene confrontarsi con il medico curante o nutrizionista.

