Francesco Monte non trattiene il dolore nel raccontare il terribile momento della morte della mamma: “non lo metabolizzerò mai”.

Francesco Monte, ospite di Vieni da me, ai microfoni di Caterina Balivo ha raccontato la propria vita privata e professionale toccando anche un argomento doloroso come quello della morte della mamma.

Francesco Monte e la morte della mamma: “un dolore che non metabolizzerò mai”

Nel rivedere le immagini felici della sua infanzia insieme al padre, al fratello Stefano e alla mamma, Francesco Monte ha fatto fatica a trattenere l’emozione. L’ex gieffino ha così aperto il proprio cuore e a Caterina Balivo ha raccontato un dolore che non passerà mai.

“E’ il periodo in cui eravamo piccolini. Ci avevano rubato l’auto e mia mamma ci portava con il treno regionale da Taranto per Castellaneta Marina. Mia mamma era tosta. I miei genitori ci hanno dato la possibilità di fare errori fornendoci gli strumenti. Lei era una persona che non si faceva passare la mosca sotto al naso. Ne ho parlato con mio padre, con uno psicologo. Da solo sono arrivato a capire i punti che mi rimproveravo. La perdita di un genitore non la metabolizzerà mai”, ha spiegato Monte.



Al suo fianco ci sono sempre stati il padre e il fratello. Sul papà ha detto: “Mio padre è sempre stato molto all’antica. Ha sempre messo davanti la mia famiglia, i figli, mia mamma e poi lui. Tanto di cappello a lui che, da 10 anni, fa il doppio genitore. Ha imparato ad essere la mamma”.

Sul fratello Stefano, invece, ha aggiunto: “Con Stefano manteniamo sempre lo stesso rapporto. Viviamo assieme, stessa università, stessi amici. E’ molto determinato. Siamo molti quadrati, cerchiamo di arrivarci in modo pulito come ci ha insegnato mio padre”.

Infine, Monte ha speso belle parole anche per la fidanzata Isabella: “Hai beccato una delle prime canzoni che mi ha dedicato la mia ragazza. E’ italiana, pugliese come me. E’ di Molfetta. Parliamo la stessa lingua. Abbiamo degli amici in comune a Milano, ci siamo beccati per un aperitivo. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Ci è sembrato normale sentirci il giorno dopo, e gli altri successivi ancora”.

