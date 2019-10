Le Iene stanno preparando un altro video per Nadia Toffa. Un’addio da parte della iena a tutti i suoi amici, parenti e colleghi di lavoro. Tutto quello che c’è da sapere in un video.

Ieri è andata in onda una puntata speciale a Le Iene, in tributo a Nadia Toffa durante la quale è stato mandato in onda l’ultimo video realizzato dalla conduttrice. Risale alla fine del 2018 alcuni mesi prima del suo viaggio verso il cielo.

Ma adesso è stato rivelato da Davide Parenti che esiste un’altro video: “C’è questo filmato che Nadia ci chiese fare, con lei che incontra le persone cui ha voluto bene. È stato girato qualche mese prima che ci lasciasse ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto il coraggio di guardarlo, ancor meno di lavorarci. Lo faremo appena ce la sentiremo. Potremmo riuscire a trasmetterlo verso la fine dell’anno, intorno a Natale.”

