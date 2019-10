Una gustosa pizza ma di patate, una ricetta senza glutine adatta ai celiaci ma anche a chi vuo ridurre questa sostanza nell’alimentazione o provare un gusto del tutto nuovo.

Una ricette gustosa e perfetta per chi soffre di celiachia. Una pizza di patate senza glutine preparata in modo semplice e farcita in modo succulento. Questo piatto sarà ottimo da gustare durante una serata con gli amici o per soddisfare il palato dei bambini che non possono mangiare il glutine ma non vogliono rinunciare alla pizza.

Scopriamo come preparare questa pizza assai originale e come farcirla con un classico condimento da pizza che conquisterà tutti al primo assaggio!

Come preparare la pizza di patate senza glutine, il video tutorial

Per preparare la pizza di patate senza glutine, avrete bisogno di:

Per la base della pizza

500 grammi di patate

100-110 grammi di farina di riso

80 ml. di acqua

8 grammi di lievito istantaneo

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

5 grammi di sale

Per la farcitura

80-100 grami di passata di pomodoro

100 grammi di tofu o di mozzarella

100 grammi di pomodorini

30 grammi di olive nere

qualche foglia di rucola

1 cucchiaino di origano

Preparare questa pizza sarà davvero semplice, dopo aver preparato l’impasto, si metterà a cuocere in forno caldo per circa 15 minuti, trascorsi i quali si potrà tirare fuori e farcire a piacere. Per una pizza senza glutine e vegana si potrà utilizzare del tofu o della mozzarella vegetale al posto della mozzarella vaccina. Non vi resta che seguire il video tutorial!

