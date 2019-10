Trucco d’autunno marrone e malva-VIDEO

Un trucco d’autunno giocato sui toni del marrone e del malva, un makeup raffinato perfetto per tutti i giorni con occhi in primo piano e labbra dall’effetto molto naturale.

Un makeup perfetto per la stagione autunnale, e che si sposa perfettamente con un incarnato chiaro e con gli occhi verdi. Gli occhi vengono messi in risalto in modo discreto ed elegante dalle tonalità marrone e malva, che riescono a definirlo in modo davvero elegante.

L’incarnato perfetto e le labbra nude dall’effetto piacevolmente opaco completano il makeup in modo impeccabile.

Come realizzare il trucco autunnale marrone e malva, il video tutorial

Per realizzare il trucco autunnale marrone e malva, avrete bisogno di:

primer viso levigante

fondotinta in stick o fluido

correttore

cipria in polvere

ombretto marrone

ombretto malva

ombretto chiaro illuminante

matita color prugna scuro

matita per sopracciglia

blush

matita contorno labbra

rossetto nude opaco

Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial potrete realizzare questo makeup in modo semplice. Il makeup artist parte dall’applicazione del primer proseguendo con la base viso e la correzione delle occhiaie. Poi per il trucco occhi, dopo l’applicazione di un primer procede con l’applicare gli ombretti e definire lo sguardo con una matita e il mascara. Anche le sopracciglia meritano di essere definite e infoltite con un prodotto mirato e infine le gote verranno illuminate da un blush pescato. Le labbra definite con una matita contorno saranno luminose ma in modo discreto con un rossetto matte.

