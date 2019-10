Una graziosa stella di Natale in feltro che si realizza senza dover cucire, perfetta per decorare casa, un pacco regalo o per creare una ghirlanda davvero originale.

Queste bellissime stelle di Natale in feltro, sono realizzate in modo semplice ma di grande effetto. Perfette come decorazione natalizia si prestano a diverse esigenze, come essere utilizzate singolarmente come chiudi sacchetto oppure creare una decorazione importante come un centro tavola o una ghirlanda fuori porta.

Scopriamo insieme come realizzare queste meravigliose stelle di Natale in feltro!

Come realizzare delle stelle di Natale in feltro senza cucire, il video tutorial

Per realizzare le stelle di Natale in feltro, avrete bisogno di:

feltro rosso in diverse gradazioni

feltro verde

forbici

nastrino di raso

colla a caldo

pistilli

perle

Confezionare la stella di Natale in feltro sarà davvero semplice e vi basteranno davvero soltanto un paio di forbici. La stella infatti non sarà cucita ma i petali una volta tagliati alla perfezione saranno tenuti assieme da un nastrino in raso che funzionerà come tirante interno. Potrete confezionarne tante e creare delle decorazioni natalizie davvero bellissime. Non vi resta che guardare il video tutorial!

