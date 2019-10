Il Natale è vicino e come sempre gli amanti del fai da te inziano le loro creazioni per decorare la casa o da regalare alle persone care. Ecco come realizzare delle casette in feltro con paesaggio innevato.

Se siete amanti del fai da te e volete iniziare i progetti natalizi per tempo, ecco delle graziosissime casette in feltro con il paesaggio innevato. Delle creazioni perfette per il Natale che si possono appendere in casa o utilizzare come decoraizioni per pacchi regalo o piccoli pensierini.

Scoprite come realizzare queste bellissime casette in feltro, seguendo il video tutorial passo dopo passo. Sarà un piacevole passatempo da proporre anche ai bambini che potranno personalizzarle con colori e soggetti diversi.

Come realizzare le casette in feltro con paesaggio innevato-VIDEO-

Per realizzare le casette di feltro con paesaggio innevato, avrete bisogno di:

feltro colorato

forbici

colla a caldo

personaggi in legno tema natalizio

ovatta per bomboniere

spago

fiocco di stoffa colorato

Seguendo il video tutorial potrete realizzare facilmente queste bellissime ed originali casette in feltro, perfette da appendere all’albero di Natale. Potranno essere decorate con diversi personaggi in legno o altri materiali e l’effetto finale sarà davvero bellissimo. Potranno essere utilizzate per decorare una ghirlanda fuori porta in abete e anche un centro tavola. Non vi resta che guardare il video!

