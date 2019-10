Un grazioso centro tavola autunnale realizzato con elementi naturali e che potrà arricchire e decorare la vostra casa regalando un ambiente caldo e perfetto per questa stagione.

Se volete decorare la casa in tema autunnale, il primo progetto da realizzare sarà senza dubbio un bel centro tavola, cuore pulsante della vita famigliare e anche dell’ambiente più frequentato da amici e parenti.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Diy: come fare un portafoto autunnale con le foglie-VIDEO-

Scopriamo insieme come realizzare il centro tavola autunnale con elementi naturali e frutta nel video tutorial.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria fai da te, clicca qui!

Come realizzare il centrotavola autunnale, il video tutorial

Per realizzare il centro tavola autunnale, avrete bisogno di:

1 vassoio in legno o un cestino basso e largo

rametti in legno naturale

pigne

aranci

melograni

rametti di abete

pigne

barattolino di vetro

Questo centro tavola non richiederà la conoscenza di tecniche particolari ma sarà l’assemblaggio di diversi elementi naturali tipici dell’autunno che andranno a completare una composizione davvero semplice ma di grande effetto. Questa composizione potrà essere arricchita di una candela centrale per essere utilizzata durante una cena con amici, magari creando dei segnaposto molto graziosi utilizzando gli stessi elementi decorativi o parti di essi. Seguendo il video tutorial scoprirete quanto semplice sia realizzare questo centro tavola ma anche il grande effetto che regala all’ambiente. Non vi resta che seguire tutte le indicazioni del tutorial!

->>>GUARDA ANCHE:

Diy: ghirlanda autunnale fai da te-VIDEO-

Diy: scatola porta infusi autunnale-VIDEO-

Lavoretti per bambini fai da te: bambola di legno – VIDEO

Fai da te: come riciclare i bastoncini del gelato – VIDEO

Fai da te: peonie di carta con lo scrapbooking-VIDEO-

Diy: quadretto fiorito primaverile-VIDEO-

Diy: come creare degli orecchini di carta-VIDEO-

Riciclo creativo: rosa per anelli e orecchini in fil di ferro-VIDEO-

Riciclo creativo: porta rossetto in tessuto-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI