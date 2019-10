Cucina sana: budino antirughe e antiossidante-VIDEO

Un budino da gustare proprio come una crema di bellezza, che regalerà al vostro orgnaismo gli elementi per avere una pelle sempre giovane e fresca.

Se volete mantenere la pelle elstica e giovane dovrete utilizzare una beauty routine mirata, ma anche la sana alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la bellezza del nostro corpo ed in particolare per la pelle. Ecco la ricetta di un budino antirughe e antiossidante che conquisterà il palato.

Il collagene, una delle sostanze importantissime per la struttura della pelle, può essere assunto anche con gli alimenti, uno dei più ricchi di collagene è la colla di pesce, che verrà usata per la preparazione del budino. Ma sono anche altri gli ingredienti preziosi per la pelle che troveremo in questa ricetta, scopriamolo nel video tutorial!

Come realizzare il budino antirughe e antiossidante, il video tutorial

Per realizzare il budino antiossidante e antirughe, avrete bisogno di:

Per la base

150 ml di latte

100 grammi di yogurt al naturale

5 grammi di colla di pesce

10 grammi di stevia

75 grammi di lamponi

Per la copertura

75 grammi di mirtilli

100 ml di acqua

4 grammi di stevia

2,5 grammi di colla di pesce

Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial potrete creare questo gustoso budino dalle proprietà antirughe e antiossidanti. Il dolce, aromatizzato ai lamponi e ai mirtilli conquisterà tutti al primo assaggio e sarà davvero semplice da preparare.

