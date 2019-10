Cucina sana: brownies proteici senza zucchero-VIDEO

Dei brownies proteici perfetti per gli atleti che amano consumare uno snack sano e che giovi alla loro forma fisica, senza uova, zucchero, burro o farina.

Se cercate uno snack gustoso e sano e che sia perfetto pre e post allenamento, i brownies proteici sono quello che fa per voi. Una preparazione senza uova, burro, zucchero o farina che presenta un contenuto proteico notevole, che andrà immediatamente a fornire energia al muscolo.

Scopriamo come preparare questi golosi brownies proteici, tutti gli ingredienti ed il procedimento da seguire.

Come preparare i brownies proteici, il video tutorial

Per preparare i brownies proteici, avrete bisogno di:

200 grammi di polpa di banana matura

50 grammi di proteine del siero del latte in polvere

80 grammi di mandorle

20 grammi di cacao amaro

Per prima cosa si dovranno tritare finemente le mandorle in un frullatore molto potente, a queste andrà aggiunta la polpa di banana ed il cacao amaro, frullando fino ad ottenere un composto omogeneo.

Versare il composto in una ciotola ed aggiungere le proteine al siero del latte al gusto di nocciola. Distribuire l’impasto in una teglia rettangolare 20 x 15 cm. e cuocere a 180° a forno ventilato per circa 12 minuti.

Dopo aver sfornato e fatto raffreddare, tagliare il dolce in piccoli quadrati. I brownies sono pronti da gustare!

