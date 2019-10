Dischetti e salviette esfolianti, la nuova frontiera della skin care

Sono la nuova frontiera della ‘skin care, le salviette e i dischetti esfolianti entrano a far parte della beauty routine di ogni donna. Un gesto di bellezza giornaliero che regala una pelle perfetta.

Il segreto per avere una pelle perfetta è senza dubbio l’esfoliazione. Eliminando le cellule morte, si agevola il rinnovamento cellulare, si riducono i segni del tempo come le macchie cutanee, si deterge la pelle in profondità rendendola liscia e vellutata.

La nuova generazione della ‘skin care’ vede al primo posto salviette e dischetti di cotone esfolianti pronti per essere utilizzati ogni giorno e permettere di ridurre la beauty routine settimanale.

Dischetti e salviette struccanti, cosa sono e come si utilizzano

La nuova generazione di prodotti per la ‘skin care’ vede al primo posto i dischetti e le salviette struccanti. Questi prodotti di bellezza, permettono di avere una pelle sempre pulita, levigata e luminosa in modo pratico ed efficace. Per tutte coloro non hanno la pazienza e la costanza di effettuare uno scrub settimanale sulla pelle del viso, ecco che arrivano salviette e dischetti esfolianti, anche imbevuti di prodotto esfoliante o addirittura presentano una superficie perfetta per l’esfoliazione.

Ogni giorno, dopo aver eliminato il trucco in eccesso, si potranno applicare dei prodotti detergenti con un dischetto esfoliante, facilmente reperibile anche nei supermercati. Stessa routine per chi ama le salviette. Esistono in commercio delle salviette dalla superficie irregolare, perfette per effettuare un leggero scrub ogni giorno, magari applicando un latte di pulizia.

Per tutte coloro amano i prodotti professionali e di alta profumeria, sono disponibili dei dischetti e delle salviette già imbevuti di prodotto dal potere esfoliante, a base di acidi della frutta o acido glicolico, che eseguono un vero e proprio peeling chimico, queste da utilizzare non più di una volta a settimana. Anche il più semplice gesto, oggi può diventare un trattamento di bellezza eccezionale che regala un incarnato perfetto e luminoso in pochi minuti.

