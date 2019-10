Barbara D’Urso commossa per l’improvvisa scomparsa di Manuel Frattini, ballerino, attore e coreografo di musical ma soprattutto suo amico.

La giornata lavorativa di oggi sarà difficile per Barbara D’Urso, perché accompagnata da un lutto che l’ha colpita. Infatti è improvvisamente mancato in queste ore un suo caro amico, Manuel Frattini. E la conduttrice ha ricordato così l’amico artista sul suo profilo Instagram: “Ciao Manuel, amico di sempre, compagno di mille avventure. Noi, i tuoi amici, siamo senza respiro”.

Un addio inaspettato, quello a Frattini, celebre attore e coreografo di teatro e televisione. L’uomo di spettacolo che aveva soli 54 anni si è spento per un arresto cardiaco, lasciando un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi amici.

Manuel si è costruito una grandissima carriera facendosi voler bene da addetti a lavori e colleghi. Molti i suoi grandi successi che tutto ricordano da ‘Pinocchio’ a ‘Peter Pan’, passando per ‘A Chorus Line‘ a classici intramontabili come ‘Cantando Sotto La Pioggia’ e ‘Sette Spose per Sette Fratelli’. Frattini era arrivata dopo una lunga gavetta in Rai.

L’ultimo lavoro che ha visto protagonista l’artista è Bernardette in ‘Priscilla, Regina del Deserto’. Un ruolo che aveva portato grande entusiasmo nell’artista: “Uno spettacolo che mi ha regalato immenso entusiasmo, misto a paure che mi hanno fatto crescere. Il bus è di nuovo alle porte, revisione superata brillantemente. E Bernadette scalpita”.

Manuel Frattini morto, il ricordo di Cristina D’Avena e dei Pooh

Oltre alla D’Urso sono stati anche altri gli artisti che hanno ricordato oggi Manuel, come Cristina D’avena: “Non posso dimenticare la spensieratezza delle giornate trascorse insieme, le nostre confidenze, le nostre risate… Ciao Manuel, ciao grande amico mio, ciao artista meraviglioso, non ti dimenticherò mai… con te oggi se ne va un pezzettino del mio cuore”.

Anche i Pooh hanno lavorato con lui, scrivendo i brani di ‘Pinocchio’. Dodi Battaglia che con lui ha lavorato a lungo ha scritto. ““Chi è artista ha due richiami che, costanti, lo fanno vibrare: quello creativo e quello della condivisione. Manuel era così: alla ricerca continua di esprimere la propria creatività attraverso il canto, la recitazione, la danza, tutte capacità che condivideva con gli altri stando sul palco e raccontando con il suo corpo, con la voce innumerevoli storie”. E poi ha aggiunto: “Le feste passano, gli amici no, comunque vada, sai che non ti scorderò possiamo crederci, amico mio, proviamo a farcela Ciao Manuel”.

Messaggi anche degli altri Pooh. Come Red Canzian: “Il nostro Pinocchio. Manuel Frattini. Il suo cuore si è fermato di colpo. Quel cuore che alla fine di ogni rappresentazione lui “lanciava” al pubblico. Manuel, un fratello gentile e generoso a regalare passione a chiunque lo avvicinasse. Ci mancherai tanto Ciao Manuel!”. E anche Roby Facchinetti “Le sue interpretazioni rimarranno nella storia del musical italiano e la sua impareggiabile recitazione nel nostro “Pinocchio” rimarrà nei nostri cuori… indimenticabile! Mancherai a tutti noi, nostro piccolo grande Manuel! Buon Viaggio.

Roby”.