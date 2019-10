L’olio di canapa sembra essere un vero e proprio elisir di bellezza e salute per la nostra pelle. Scopriamo tutte le caratteristiche e come si utilizza.

Sono molte le sostanze naturali ottime per la cura della nostra pelle, l’olio di canapa è un prodotto che funziona come un vero e proprio ‘booster’ per l’epidermide, un concentrato di bellezza benessere da applicare ogni giorno.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tea tree oil: tutti gli usi nella skin care per pelli grasse

Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e le proprietà dell’olio di canapa da utilizzare come prodotto di bellezza.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Olio di Canapa, le caratteristiche e come utilizzarlo per la bellezza della pelle

L’olio di Canapa sembra essere un ottimo rimedio naturale per la salute e la bellezza della pelle. Eccellente per il trattamento di dermatiti, è utilizzato spesso come unguento trattante di psoriasi ed eczemi. Questo rimedio può essere però utilizzato come prodotto di bellezza dalle virtù uniche.

Applicato sulla pelle infatti, provoca una leggerissima azione esfoliante che elimina le cellule morte incentivando il rinnovo cellulare e la scomparsa di segni come rughe e piccole cicatrici. Il suo alto contenuto di sostanze antiossidanti ne fanno un prodotto anti età di eccellenza che può essere applicato sul viso e sul corpo ogni giorno. Come ogni olio la sua applicazione necessiterà di alcuni accorgimenti.

Gli oli infatti non si applicano mai puri sulla pelle asciutta poiché le molecole del prodotto, difficilmente potrebbero essere assorbite dall’epidermide. Gli oli, sia sul viso che sul corpo, andranno applicati sulla pelle umida e l’acqua veicolerà l’olio negli strati più profondi del derma. Si potrà applicare l’olio di canapa sul corpo sotto la doccia, come ultimo step di bellezza, e sul viso, dopo averlo vaporizzato con un idrolato o con della semplice acqua di rose. I risultanti non tarderanno a farsi notare.

->>> GUARDA ANCHE:

Pelle: i migliori integratori per averla perfetta

Meghan Markle: il segreto della sua skincare

Pelle: maschera dopo sole fai da te-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI