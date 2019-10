Regali di Natale fai da te: porta bicchieri in pannolenci -VIDEO

Un grazioso porta bicchieri in pannolenci, perfetto come regalo di Natale fai da te. Facile da confezionare sarà davvero un dono gradito, soprattutto se personalizzato con colori e decorazioni.

Dei porta bicchieri molto originali in pannolenci che saranno perfetti come regalini di Natale fai da te. Utili da tenere sempre in casa e soprattutto durante le serate in famiglia passate tra partite a carte e merende varie. Questi porta bicchieri saranno semplici da realizzare e potranno essere personalizzati nei colori e nelle decorazioni.

Il pannolenci è un materiale molto versatile e semplice da lavorare, se vi piacciono questi manufatti ecco come realizzare dei segnaposto natalizi in feltro.

Regali di Natale: come realizzare dei porta bicchieri in pannolenci, il video tutorial

Per realizzare i porta bicchieri, avrete bisogno di:

pannolenci

forbici

squadra

colla a caldo

nastro di pizzo

ago

filo

nastrini colorati in stoffa

Dopo aver ritagliato le forme rettangolari, come indicato nel video, si dovranno chiudere con l’aiuto della colla a caldo per formare due cilindri adiacenti. Sempre con la colla, si dovranno attaccare i cilindri su di una base di pannolenci. (Scopri come realizzare un alberello di Natale con il cotone, clicca qui!) Come decorazione dei porta bicchieri, si potranno applicare due strisce di merletto sia sopra che sotto il cilindro e dopo aver attaccato il manico al centro dei due cilindri si potrà proseguire realizzando dei piccoli fiorellini in pannolenci da applicare come decorazione assieme a dei fiocchetti in stoffa. La decoraizone potrà essere davvero creativa e personale.

