Tisane della sera: 3 ricette rilassanti per dormire bene

Tisane della sera rilassanti e semplici da fare a casa per un sonno tranquillo, sereno e ristoratore: 3 ricette da fare comodamente a casa tua

Tisane della sera (Istock)

Con la stagione autunnale e i primi freddi l’idea di una bella tisana alla sera prima di andare a letto è un pensiero invitante. Bere una tazza di tisana prima di andare a dormire è un rituale che tutte le donne (e non solo loro) dovrebbero fare ogni sera. L’importanza di dormire bene e in modo continuativo è uno dei principi del vivere la giornata con una marcia in più. Per tutti coloro che hanno poi, problemi di insonnia e non riescono a dormire continuativamente durante la notte, bere qualcosa come una tisana rilassante è un aiuto al problema. Le tisane in commercio sono ottime ma, come ogni alimento e ricetta che si rispetti, prepararle da se a casa propria a tutt’altri vantaggi. Anzitutto le erbe e i fuori usati sono freschi e, per tale motivo, assolvono con maggiore facilità al compito prestabilito che, in questo caso, è il relax e il dormire bene.

Grazie alle loro proprietà benefiche e alla loro azione calmante sul sistema nervoso, infatti, le tisane rilassanti aiutano ad affrontare stress e agitazione senza ricorrere a rimedi artificiali. Se bevuti prima di andare a dormire, inoltre, infusi e tisane aiutano a prendere sonno e riposare più facilmente. Vediamo quindi quali sono le migliori 3 tisane rilassanti e come agiscono sul nostro organismo.

I vantaggi di bere le tisane rilassanti

Tisane della sera i vantaggi ( IStock Photos)

Bere una tisana rilassante e anti stress, specie prima di andare a dormire, favorisce il sonno, rendendo la fase del sonno REM migliore. In più rilassa i muscoli, aiuta a liberare la mente da stress e preoccupazioni. Prepararle è davvero molto facile e veloce, basteranno solo 250 ml di acqua calda e potrete godervi un momento di sano relax in pochi minuti.

Ecco alcune proposte tutte al naturale per prepararsi al meglio ad un sonno ristoratore:

Tisana alla passiflora : la passiflora è una delle piante più efficaci nel trattamento dell’ insonnia e dello stress . Grazie alle sue proprietà benefiche, il fiore agisce direttamente sul sistema nervoso centrale, rilassando i muscoli e favorendo un sonno tranquillo. Due cucchiaini di passiflora (si trova essiccata nelle erboristerie) sono più che sufficienti anche per alleviare i crampi dovuti ai dolori mestruali.

: la passiflora è una delle piante più efficaci nel trattamento dell’ e dello . Grazie alle sue proprietà benefiche, il fiore agisce direttamente sul sistema nervoso centrale, rilassando i muscoli e favorendo un sonno tranquillo. di passiflora (si trova essiccata nelle erboristerie) sono più che sufficienti anche per alleviare i crampi dovuti ai dolori mestruali. Tisana alla melissa : anche le foglie di melissa, essiccate e tagliate molto piccole, sono ottime per un infuso rilassante. Oltre ai numerosi benefici fisici che permettono anche di alleviare i disturbi gastrointestinali (acidità di stomaco, bruciore e gonfiore), la melissa ha un notevole potere rilassante . L’unica accortezza è quella di non assumerla tutti i giorni.

: anche le foglie di melissa, essiccate e tagliate molto piccole, sono ottime per un infuso rilassante. Oltre ai numerosi che permettono anche di alleviare i disturbi gastrointestinali (acidità di stomaco, bruciore e gonfiore), la melissa ha un notevole . L’unica accortezza è quella di non assumerla tutti i giorni. Tisana alla valeriana : molto nota per il suo potere calmante e le proprietà sedative, la valeriana è una delle erbe più consigliate per chi soffre di disturbi del sonno. Basterà un cucchiaino in 200 ml di acqua bollente per sentirsi molto più rilassati già dopo pochi minuti

: molto nota per il suo potere calmante e le la valeriana è una delle erbe più consigliate per chi soffre di disturbi del sonno. Basterà un cucchiaino in 200 ml di acqua bollente per sentirsi molto più rilassati già dopo pochi minuti Tisana alla camomilla: la più nota e la più consumata delle tisane rilassanti è proprio quella alla camomilla. Che sia in forma di foglie essiccate o in bustine acquistabili in tutti i supermercati, l’efficacia della camomilla contro stress e stanchezza è garantita. Ma non solo: se si soffre di cattiva digestione o nevralgia la camomilla è l’antidolorifico naturale più indicato, grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie.

Come si preparano le tisane rilassanti fatte in casa

tisane della sera (Istock)

Per la preparazione delle tisane, è importante scegliere ingredienti e utensili di buona qualità. Innanzitutto, è importante acquistare piante provenienti da agricoltura biologica. Potete provare nelle erboristerie che sicuramente avranno tutto l’occorrente che vi servirà. Occorrerà poi un pentolino dove scaldare l’acqua e mettere il mix di erbe da preparare. Nelle ricette che vi proponiamo di seguito, gli ingredienti vanno versati direttamente nel pentolino d’acqua e poi filtrati, tuttavia, se lo desiderate, potete usare un apposito infusore da lasciare in ammollo, il procedimento è comunque identico.

Tisana della buonanotte: ricetta

Tisana della sera (Istock Photos)

Questa ricetta se assunta durante il giorno è indicata anche per ridurre lo stress. L’infuso contiene anche iperico, pianta nota per favorire il buon umore e la calma. Bevetela prima di andare a letto possibilmente senza zuccherarla o al massimo con un cucchiaino di miele.

Ingredienti (per 1 tazza)

30 gr di Lavanda (fiori)

30 gr di Melissa (foglie)

20 gr di Menta (foglie)

10 gr di Iperico (sommità fiorite)

Procedimento ( per 1 tazza)

Portate ad ebollizione un pentolino d’acqua, spegnete il fuoco e aggiungere un cucchiaio del mix di erbe, preparato secondo le dosi indicate; Coprite questo infuso e lasciatelo riposare per circa 8/10 minuti; Infine travasate l’infuso in una tazza (filtrando le erbe) e bevete ancora caldo.

Tisana rilassante anti stress: ricetta

Tisane della sera (Istock)

Se state passando un periodo particolarmente stressante, questa tisana può fare al caso vostro. Grazie alla presenza di escolzia, lavanda e passiflora, la tisana riduce lo stress agendo sul sistema nervoso e, se bevuta la sera, aiuta a dormire. L’escolzia è nota per il suo effetto sedativo simile a quello del papavero, mentre lavanda e passiflora sono due tra i più conosciuti e usati rilassanti e anti stress naturali. Vediamo gli ingredienti

Ingredienti

30 gr di Lavanda (fiori)

30 gr di Passiflora (sommità fiorite)

20 gr di Escolzia (fiori e foglie)

20 gr di Menta (foglie)

Procedimento

Fate bollire un pentolino d’acqua e quando l’acqua bolle spegnete il fuoco, aggiungete 1 cucchiaio pieno del mix di erbe e lasciate in infusione per 5/6 minuti; Infine travasate l’infuso in una tazza (filtrando le erbe) e bevete ancora caldo.

Tisana contro l’insonnia: ricetta

tisane della sera (Istock Photos)

Se non riuscite a prendere sonno la sera questa tisana fa al caso vostro. Grazie alle erbe officinali come la valeriana e la melissa, questa tisana vi garantirà un sonno ristoratore e sereno. Grazie alla presenza del luppolo è ideale, oltre che per combattere l’insonnia, anche per chi soffre di problemi digestivi causati dal nervosismo. Vediamo gli ingredienti

Ingredienti (per 1 tazza)

40 gr di valeriana,

20 gr di luppolo,

15 gr di melissa

15 gr di menta.

Procedimento

Unite insieme tutte le erbe e versateci sopra l’acqua bollente, nell’equivalente di una tazza (200 o 250 ml), lasciate in infusione 2 minuti, filtrate e bevetela calda prima di andare a letto.

Potrebbe interessarti anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI