Tisana ai semi di zucca contro l’insonnia: scopri come farla a casa tua con semplici passaggi e un unico ingrediente, la zucca! – VIDEO

La Tisana ai semi di zucca contro l’insonnia è efficace per quelle persone che fanno fatica ad addormentarsi la sera oppure stanno passando un periodo di stress. Forse non tutti sanno che la zucca e, in particolr modo, i semi di zucca sono un toccasana per calmare e distendere i nervi

Quindi, se anche tu hai difficoltà ad addormentarti la sera, prova la tisana ai semi di zucca. Il procedimento e gli ingredienti nella ricetta video in alto

