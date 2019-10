Diy: come creare una confezione natalizia fa da te-VIDEO

Natale sta per arrivare e se si comincia a pensare ai regalini per amici e parenti, si dovrà pensare anche ad una bellissima confezione a tema. Ecco come realizzarne una davvero graziosa.

Anche un semplice regalino se fatto con il cuore e ben confezionato sarà molto gradito a chi lo riceve. Il prossimo Natale dunque, via libera alla creatività e divertiamoci a confezionare i doni in modo curato ed elegante. Scopriamo insieme come creare una confezione natalizia fai da te.

Basteranno pochi e semplici materiali per creare un bellissimo sacchetto che potrà essere personalizzato nello stile e anche nei colori, proprio come le decorazioni in feltro per il Natale.

Come creare una confezione natalizia fai da te, il video tutorial

Per realizzare la confezione regalo natalizia, avrete bisogno di:

sacco in eco pelliccia

stella di Natale in stoffa

nastri di raso di vari colori

decorazioni con stelle in oro

glitter

colla a caldo

tronchesine

forbici

rametto di pino

spago

Una volta reperiti tutti gli elementi, non vi resterà che preparare questa confezione regalo davvero unica, che potrà in alcuni casi, sostituite il regalo stesso, magari riempiendola con dei cioccolatini o altri dolci a tema natale.

Per prima cosa si dovrà chiudere il sacco nella parte superiore e applicare poi i vari nastri di raso creando anche un grande fiocco con gli stessi nastri di raso. Al centro del fiocco si dovrà applicare la stella di Natale (scopri come realizzare una stella di Natale in feltro) e sulle estremità delle piccole gavette che pendono si attaccheranno delle stelline in legno coperte di glitter. Sulla parte dell’apertura superiore si potranno inserire delle stelline con il gambo, davvero molto raffinate. I rametti di pino applicati in modo sparso con la colla a caldo, completeranno il pacchetto in maniera molto elegante. Non vi resta che guardare il video tutorial!

