Un’altra coppia nata a Uomini e donne pone la parola alla loro storia d’amore. Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati. Ad annunciarlo è stato l’ex tronista in una storia su Instagram.

La notizia è ufficiale, Luigi Mastroianni ha annunciato attraverso una sofferta storia su Instagram la fine della relazione con Irene Capuano. La loro storia ha avuto inizio come una favola, il primo Marzo 2019 quando in una bellissima villa, Luigi ha scelto Irene, preferendola a Valentina Galli. Da allora i due sembravano vivere una bellissima ed intensa storia d’amore culminata in una convivenza.

Negli ultimi mesi poi tanti ‘rumors’ li volevano in crisi, anche se i due protagonisti non si erano mai lasciati andare a dichiarazioni ufficiali, tranne negli ultimi tempi. Poi è arrivata la storia di Luigi che dal suo account Instagram ha definitivamente tolto ogni dubbio, la storia d’amore con Irene è giunta al capolinea.

Luigi Mastroianni annuncia la fine della sua storia d’amore con Irene Capuano in una Instagram Stories

Valentina Galli, il giorno delle scelta di Luigi Mastroianni, commentò freddamente con un:

“Vediamo quanto durano”

E forse aveva visto avanti e ci aveva visto chiaro. La storia tra Luigi e Irene Capuano è giunta a termine e non per tradimento di uno o dell’altra ma per incompatibilità di carattere, a cui ultimamente avevano provato a far fronte più volte. Luigi ha annunciato la fine del loro amore in una storia su Instagram, in cui tiene a precisare che la decisione è stata presa di comune accordo e che tra loro esiste ancora molto rispetto e affetto:

“…né vittime e né carnefici, da questa storia si esce sconfitti a metà. Semplicemente siamo arrivati ad un punto, dove nonostante il forte sentimento che ci lega, per diversità caratteriali abbiamo deciso di concludere la nostra storia…”

Luigi poi tiene a precisare che la macchina del fango che nelle ultime settimane si era azionata intorno a lui è stata crudele e assolutamente infondata:

“A tutte quelle persone che mi hanno attaccato e infangato, facendo delle insinuazioni pesanti sul mio conto senza sapere, vi mando un grosso abbraccio, e vi dico semplicemente che prima di parlare dovreste ben sapere…”

Una storia che ci ha tenuti incollati prima alla televisione e poi ai social giunge a termine. Una sconfitta? Per alcuni versi sì, ma in fondo quando la decisione si prende in due, forse le cose sono andate proprio come dovevano andare.

Guarda le foto esclusive della storia di Instagram con cui Luigi ha annunciato la fine della storia con Irene!

->>LEGGI ANCHE:

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati? Amaro sfogo di lei

Luigi Mastroianni e Irene Capuano a Temptation Island? Lui svela tutto

Luigi Mastroianni e Irene Capuano: dopo 2 mesi d’amore, ecco la svolta

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI