Diy: campanellini natalizi fai da te-VIDEO

Un video tutorial per realizzare del bellissimi ed originali campanellini natalizi da appendere all’albero di Natale o come decorazione per pacchi regalo o da utilizzare in casa.

Il Natale si avvicina e creare questi piccoli campanellini davvero molto originali sarà divertente. Degli gnomi delle foreste perfetti da appendere come decorazione per l’albero di Natale o da inserire in ghirlande, centrotavola, decorazioni e pacchi regalo.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Diy: stella di Natale in feltro senza cucire-VIDEO-

Vi basterà reperire tutti i materiali e seguire tutte i passaggi per creare un oggettino delizioso e avere l’opportunità di condividere un bellissimo momento familiare con i più piccoli che si diveriranno a confezionare questi campanellini natalizi.

Se vuoi restare aggiornato sulla categoria fai da te, clicca qui!

Come realizzare i campanellini natalizi, il video tutorial

Per realizzare i campanellini natalizi, avrete bisogno di:

campanellino diametro 4 cm.

pannolenci color panna

stoffa di cotone fantasia natalizia

nastrino in raso

pallina in legno diametro 2,5 cm.

pannolenci verde

pistilli

stellina in legno

lana

cordonciono di cotone

cordoncino di juta

colori acrilici nero e bianco

ovatta

blush

bastoncini in legno

ago e filo

forbici

colla a caldo

scovolino

Dopo aver preparato la faccina del piccolo gnomo con i colori acrilici e del blush in polvere. Ritagliare il cappellino seguendo il cartamodello. Cucire il cappellino ed inserirvi in cima i pistilli. All’intermo del cappuccio inserire lo scovolino. Finire la decorazione. Poi cucire il vestitino e dopo aver fatto la filza e l’arricciature, incollare in cima la testina con il cappuccio e sotto il campanellino con l’aiuto della colla a caldo. Si potranno applicare dei fiocchi e un piccolo cappio per poterno appendere. Non vi resta che seguire il video tutorial!

->>>GUARDA ANCHE:

Diy: ghirlanda autunnale fai da te-VIDEO-

Diy: scatola porta infusi autunnale-VIDEO-

Lavoretti per bambini fai da te: bambola di legno – VIDEO

Fai da te: come riciclare i bastoncini del gelato – VIDEO

Fai da te: peonie di carta con lo scrapbooking-VIDEO-

Diy: quadretto fiorito primaverile-VIDEO-

Diy: come creare degli orecchini di carta-VIDEO-

Riciclo creativo: rosa per anelli e orecchini in fil di ferro-VIDEO-

Riciclo creativo: porta rossetto in tessuto-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI