Se siete tra le ‘Christmas addict’ non potete perdere il video tutorial per preparare dei deliziosi alberelli di Natale con il cotone, perfetti per decorare la casa o da regalare.

Davvero graziosi questi alberelli di Natale creati con il cotone, in modo semplice, divertente ma di grande effetto. Perfetti per decorare la casa, la tavola del Natale o anche per essere regalati, magari riempiti di buonissimi cioccolatini.

Gli alberelli potranno essere creati e personalizzati con colori diversi, decorazioni originali e anche in misure diverse, magari per essere mostrati l’uno accanto all’altro. Ma scopriamo insieme come realizzarli seguendo il video tutorial!

Come realizzare gli alberi di Natale in cotone, il video tutorial

Per realizzare gli alberelli di Natale, avrete bisogno di:

colla vinavil

fili di cotone

glitter

coni di cartoncino

pellicola di plastica

piatto usa e getta

decorazioni natalizie

Una volta creato un cono con il cartoncino, si dovrà ricoprire di plastica. Dopo aver rovesciato la colla vinilica in una ciotolina, si provvederà ad immergerci il filo di cotone per poi girarlo attorno al cono. Una volta finita la composizione, si dovrà far asciugare bene e alla fine si potrà sfilare il cono di cartone dall’interno dell’albero che nel frattempo di sarà solidificato. Una stellina glitterata completerà la composizione in modo perfetto, ma potrà essere sostituita con altre decorazioni natalizie. Non vi resta che guardare il video tutorial!

