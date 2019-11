Una decorazione natalizia davvero graziosa e semplice da realizzare, gli angeli di lana da appendere all’albero di Natale o come elemento decorativo da utilizzare su fuori porta e pacchi regalo.

Degli angeli davvero originali quelli realizzati con la lana e che possono essere personalizzati con colori e filati unici. Perfetti come decorazione da appendere all’albero di Natale sono anche dei manufatti perfetti da far realizzare ai bambini, che potranno prepararne tanti e coloratissimi. Per una decorazione più raffinata ed elegante, via libera all’oro, l’argento e tutti i colori chiari e luminosi.

Scopriamo come realizzare gli angeli di lana, ma se ti piacciono le decorazioni natalizie fai da te, guarda come realizzare una meravigliosa stella di Natale di carta!

Come realizzare gli angeli di lana natalizi, il video tutorial

Per realizzare gli angeli di lana, avrete bisogno di:

lana

foglio di sughero

forbici

matita

cordoncino dorato

taglia balsa

cartoncino

spille da balia, dorate o argentate

pinza

La prima operazione da compiere, sarà quella di disegnare la sagoma superiore dell’angelo sul sughero e intagliarla con il taglia balsa. Poi su un cartoncino lungo circa 24 centimetri si dovrà avvolgere il filo di lana per 80 giri e gli ultimi 20 giri aggiungere il cordoncino dorato. Rimuovere la matassa di lana dal cartoncino e applicarla, come indicato nel video, sulla sagoma in sughero dell’angelo. Fermare l’angelo in vita con del filo di lana. E infine applicare la cima di una spilla da balia nel sughero per creare un gancio per appendere l’angelo. Non vi resta che guardare il video!

